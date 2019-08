Flex OUTLET by Colchón Exprés, nueva tienda de colchones Flex Comunicae

viernes, 16 de agosto de 2019, 09:18 h (CET) La empresa de descanso multi-marca Colchón Exprés en su expansión de su red de tiendas de colchones inaugura un Flex OUTLET junto al Centro Comercial La Gavia, con saldos de colchones de la marca Flex En el Ensanche de Vallecas Junto al Centro Comercial La Gavia, en la Calle Cañada del Santísimo a la altura de la salida de IKEA, se encuentra un Flex Outlet. Se trata de una tienda de colchones, donde se liquidarán los modelos más vendidos de la primera marca de descanso en nuestro país, así como modelos Flex de exposición y otros artículos de la firma, que estén descatalogados o con alguna pequeña tara, que serán los que incorporen los mayores descuentos.

Con esta son ya ocho, las tiendas físicas de Colchón Exprés en Madrid. La empresa, que también cuenta con un e-commerce con una amplia variedad de artículos de descanso de las mejores marcas como Relax, Sonpura, Dunlopillo, Emma, Mash, Ecus, Dorwin, Spaldin, Dormilon o Ce Ingravity, entre otras, y apuesta por una estrategia mixta para acercar a todo tipo de durmientes, soluciones de descanso adaptadas a sus necesidades y por supuesto a sus presupuestos.

Respecto a su nuevo punto de venta, está enfocado en saldar los productos de Flex más demandados por los clientes, destaca principalmente por su cuidado diseño y por sus descuentos, con una estética que trata de eliminar el mito de que los Outlets tienen que tener un aspecto poco cuidado.

Los usuarios que estén interesados en visitar a este Flex OUTLET, encontrarán artículos, que se clasifican en 3 grupos: A, B y C, en función de si son totalmente nuevos o cuentan con algún tipo de tara o desperfecto, que en ningún caso afecta a la calidad de descanso de los mismos.

Y para los que no tengan la posibilidad de acudir a la tienda de Flex personalmente, pueden entrar en su web www.colchonexpres.com o bien llamar al teléfono gratuito 900 897 956, y uno de sus asesores de descanso atenderá y recomendará la opción que mejor se ajusta a las necesidades de cada cliente.

Aparece así una alternativa muy interesante para todas aquellas personas que busquen renovar sus equipos de descanso, con productos de calidad, avalados por la garantía de una gran marca como Flex, a precios mucho más reducidos que los que hay en el mercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.