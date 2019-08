En el mar Jazmín, se inundó de apacible e inefable inspiración

Si tuvieras que vivir la mágica experiencia de ser protagonista de un crucero por 20 países y 5 continentes en tres meses y medio. ¿Qué harías durante esa travesía? Sin dudarlo es la oportunidad perfecta para contaminarte de gracia indecible, juntos conozcamos la dulce vivencia de Jazmín Chi (esta joven nació en Tampico, Tamaulipas México), habla 4 idiomas; Español, inglés, Chino Mandarín y ruso. Es escritora, empresaria, poetisa, maestra y conferencista internacional, ha dado conferencias, capacitaciones y pláticas en Rusia, China, Polonia, Japón, Estados Unidos y México.





Un Jazmín por 5 continentes y 20 países

Este jazmín en el segundo trimestre del presente año anduvo invadiendo de fragancia, con máxima elegancia a miles de personas por 5 continentes y 20 países durante tres meses y medio, sus versos y sensorial sonrisa fue deleitable perfume para quienes tuvieron el placer de viajar junto a ella. Chi, resalta; “Estas experiencias me hicieron pensar en las decisiones que tomamos, que son siempre las que delimitarán nuestro futuro y marcarán nuestro legado”.





Libro “Un Jazmín por el mundo”

Durante este recorrido por el mar esta poetisa escribió un libro titulado: “Un Jazmín por el mundo” ¿Porqué este nombre? Ella responde: -Le titulé “Un Jazmín por el mundo” porque mi nombre es Jazmín, como la flor de jazmín. Y como fue una travesía alrededor del mundo, cruzando cinco continentes, visualicé una flor de jazmín por el mundo y fue por eso que nació el título del libro.





Aparte de los poemas, tuve también la oportunidad de hacer algunas canciones junto con mi equipo de Venezuela. Mientras estaba en Islas Azores en Portugal, hablé con ellos y les comenté del proyecto, llegando a Nueva York les envié los poemas que se iban a musicalizar y para cuando llegamos a Tahití, ya estaban las canciones terminadas. Tienen ritmos de jazz, merengue, R&B, balada acústica, entre otros.





Presentación del libro en el barco

Este libro lo escribió en un periodo de tres meses y medio de Abril a Julio del presente año. “Desde que salí de México, mi hermoso país, hasta que terminó la travesía a bordo. Terminé el libro justo después de haber estado en nuestro último puerto que fue Rabaul en Papua Nueva Guinea. A los días lo presenté y recité poemas en Español, Inglés, Chino y Japonés, frente a personas de tantos lugares como lo son Hong Kong, Taiwán, Japón, China, Singapur, entre otros”.





Temas de profunda meditación

Cada palabra que Jazmín escribió en este poemario expresa un sentimiento colosal, donde aborda temas de profunda meditación con gran entusiasmo afirma: Estos poemas son mi corazón a través de esta travesía alrededor del mundo. Mi manera de ver la vida”, este paseo convirtió su vida en un torrencial de reflexión y asegura; “Valoré la vida que he llevado, y agradecí por absolutamente todo lo que he vivido, lo cual me ha forjado. Creo que este viaje, me mostró más de mí misma de lo que yo pensaba me conocía. Si, llegué sin muchas expectativas, sin embargo, me cambió la vida...





Poemario inspirado en incontables paisajes

Para esta empresaria, no estaba entre sus planes escribir esta obra literaria, pero una mujer emprendedora jamás desperdicia su tiempo, ella vivió en un paisaje y paseo de notable e inolvidable inspiración, ella describe: Llegué a este viaje sin pensar que escribiría un libro, sin embargo, cuando comencé a ver a mi alrededor tantas maravillas naturales, a darme cuenta de lo hermosa que es la gente, cuando comencé a caminar las calles de tantos países y entender sus culturas, es que dentro de mi algo me hizo comenzar a escribir. Las lágrimas caían de felicidad. Grecia, Malta, Tahití, Fiyi, Australia, Egipto, Islas Azores, Sicilia… Ver los atardeceres, amaneceres, los peces volando, delfines jugando, ballenas pasando a lo lejos del barco… Todo esto me ensanchó el alma y me permitió escribir este libro.





Lo más significativo de este viaje

Lo más significativo en este viaje por el mundo a través del mar para esta talentosa dama fue que le “mostró aquello que aún tenía miedo de ver, aquellos patrones que quería dejar atrás, que yo sabía que tenía dentro pero que ansiaba deshacerme de ellos. Me hizo valorar, todo lo que he recibido de la vida y todo lo que tengo, también entendí que aún me queda mucho camino por recorrer, pero que si me mantengo abierta a nuevas ideas, lo podré comprender mejor. El sentir el amor de la gente para conmigo a través de una mirada, palabra y sonrisa, me hizo sentirme inmensamente amada, apreciada y comprendida”.





Jazmín presentará su libro “Un Jazmín por el mundo” este viernes 16 de Agosto en la Biblioteca Central del Estado de Nuevo León Fray Servando Teresa de Mier, a las 10: am.





Poema del libro; Un Jazmín por el mundo

Olas

Tan efímeras las olas

como el corazón y el amar,

como el dolor del pecho

como los pensamientos y soñar.

Brincan, corren, se disipan,

¡y se rompen en la mar!

Y se convierten en nada y

regresan a ser solo agua.

Tienen su momento de gloria y vanidad.

Su momento de alegría y fuerte andar.

¡Pero en la nada se olvidan

no se piensa en ellas más!

Llegan, hacen y se esfuman.

Se olvidan en el ancho mar.

Y así me imagino la vida,

de todos el caminar.

Donde unos llegan y se esfuman,

hacen olas en su andar.

Pero al final todo se disipa

y se pasa a olvidar.

No hay nada que perdure,

todo se ha de deteriorar.

Y como olas que se olvidan

así es en la vida, nuestro caminar.

De Islas Azores hacia Nueva York / 1 Junio 2019