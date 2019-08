FECE publica una guía de aparatos electrónicos imprescindibles para salir de viaje con todas las necesidades tecnológicas cubiertas Comunicae

miércoles, 14 de agosto de 2019, 10:22 h (CET) FECE, Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, ha publicado una guía resumen de los accesorios tecnológicos imprescindibles a la hora de viajar. Cada año dichos productos incrementan sus ventas en cerca de un 20%, según su red de asociados Es verano y es época de viajes. Tradicionalmente la maleta se ha compuesto de ropa, calzado, accesorios de higiene personal y una mochila de mano con la cámara de fotos y el teléfono móvil, pero, cada vez más, esa mochila tiene un componente tecnológico orientado a continuar con el disfrute del ocio como si se estuviera delante de la pantalla de televisión del propio hogar. Verano y viajes sí, pero con la comodidad de poder seguir viendo la serie de moda o la película de estreno en las plataformas de pago.

Por este motivo FECE ha publicado una guía con los accesorios tecnológicos más demandados en los más de 6.000 comercios que representa, productos que incrementan su demanda en esta época del año. Estos son, por orden, los productos más solicitados:

Adaptador universal. Se trata de un must si se va a viajar a fuera de Europa e incluso al Reino Unido. Antes de incorporar un pequeño electrodoméstico al equipaje hay que considerar si este requiere adaptación a la toma de corriente del destino. En tal caso, la solución está en el adaptador; con uno universal en la mochila es posible cruzar el globo sin dejar de enchufarse a la red eléctrica. Multitoma USB. Con este gadget pueden conectarse varios aparatos a la vez a la corriente eléctrica. Gracias a sus puertos USB pueden cargarse teléfonos móviles, cámaras, tabletas, etc. al mismo tiempo. Si, además, se necesitan enchufes, en el mercado existen packs completos de regletas con varios enchufes y salidas USB. Batería externa. En cualquier momento la batería del dispositivo móvil o cualquier otro aparato electrónico puede agotarse, lo que puede resultar un drama en entornos de alta montaña, rutas por el desierto u otros destinos de aventura. Gracias a las baterías externas recargables no hay que preocuparse por conectar los aparatos electrónicos a la red, la energía está asegurada gracias a un gadget de tamaño mínimo. E-book. Para leer durante el viaje de forma más eficiente y cómoda que con una tableta. Un libro electrónico puede contener decenas de guías de viajes, ahorrando espacio y la incomodidad añadida de llevar libros o guías físicas. Minirouter inalámbrico de bolsillo. Las masificadas redes wi-fi de los hoteles no siempre ofrecen la velocidad mínima para ver una película o escuchar música en streaming, pero si se conecta este dispositivo a la red Ethernet –el cable que suele haber en muchas habitaciones de hotel- el viajero podrá disfrutar de su propia red wi-fi. Algunos modelos incluso disponen de un puerto USB que permite cargar otros dispositivos. Dispositivo de streaming. Los reproductores de streaming tienen un reducidísimo tamaño, se conectan directamente al puerto HDMI de un televisor y usan wi-fi para transmitir los contenidos desde el teléfono o la tableta. Continuar la serie que se estaba viendo en casa desde el punto mismo donde se abandonó ya es posible. Auriculares con cancelación de ruido. Quienes viajan frecuentemente en avión saben bien que un buen par de auriculares marca la diferencia entre un vuelo relajado y uno repleto de interferencias sonoras como el ruido de los motores del avión o el llanto de un niño inconsolable. Tableta. Sus múltiples opciones educativas y de ocio son un buen recurso para mantener entretenidos a los más pequeños siempre que se respeten las edades mínimas de uso, el tiempo máximo de disfrute según edad, se configure el control parental y, por supuesto, se vigilen activamente los contenidos. Altavoces portátiles. Imprescindibles para aquellos viajeros a quienes les resulta insoportable la idea de prescindir de su equipo de home cinema durante las vacaciones. Son ligeros, ocupan poco espacio y ofrecen un excelente sonido prescindiendo, por supuesto, de los tediosos cables gracias a la conexión bluetooth. En la terraza del hotel, el porche de la tienda de campaña o una improvisa fiesta en la piscina, ponen banda sonora al verano incluso con juego de luces y protección contra el agua. Tarjeta de memoria. Para quienes usan el smartphone para todo y no quieren quedarse sin espacio o para quienes buscan las mejores prestaciones. SD para capacidades inferiores a 2 Gb, SDHC de hasta 32 Gb y SDXC de hasta 2 Tb. Se ha de escoger capacidad y velocidad según las especificaciones del teléfono.

