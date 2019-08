El Grupo Roxa incorpora el complejo de Las Caldas en Oviedo a su portafolio hotelero Comunicae

miércoles, 14 de agosto de 2019, 10:10 h (CET) Las negociaciones por la adquisición del complejo Las Caldas Villa Termal, que se vienen realizando desde mediados del 2018, finalmente han acabado con éxito en beneficio del grupo mallorquín Roxa. Por un lado, la adquisición de la propiedad representa una inversión para el grupo en su política de gestión de activos. Mientras que, por otro lado, la gestión y la distribución del complejo, pasarán a ser asumidas por la rama hotelera del grupo, hoy conocida como Blau Hotels for Holidays El complejo de Las Caldas Villa Termal cuenta con dos hoteles, el Gran Hotel de cinco estrellas y el Hotel Enclave de cuatro estrellas, sumando 156 habitaciones, Las Caldas Clinic, un centro wellness enfocado a la salud, el Balneario Real, con circuito de aguas y tratamientos termales, el espacio eco termal Aquaxana con zonas de hidroterapia, el centro de convenciones y el restaurante Viator. La incorporación de este complejo es fruto del plan estratégico de expansión de la gestora hotelera. El salto a la península con la propiedad ubicada a las afueras de Oviedo es clave para la expansión nacional, mientras que también es una acción diferenciadora al tratarse de un inmueble urbano.

Las intenciones del grupo con el proyecto, además de potenciarlo al máximo por su propuesta de valor actual, son las de convertirlo en un hotel referente en el turismo deportivo, familiar y de descanso, siendo una de las claves para el reposicionamiento del complejo la nueva arquitectura de marcas que se encuentran bajo desarrollo.

El futuro de Las Caldas

El foco de la estrategia de la gestora hotelera está puesto en el plan de expansión, con el desarrollo e implementación de nuevas marcas propias. Dos de las cuales encajan perfectamente dentro del complejo existente. Una marca, de categoría media superior, pensada para entornos urbanos, que hace énfasis en los hábitos deportivos y la vida sana. Concepto que encaja a la perfección con el Hotel Enclave, haciendo uso de las instalaciones de Las Caldas Clinic y el centro deportivo, espacios que comparten la misma filosofía que la marca: alimentación saludable, actividad física y alta especialización en el ámbito. Se pretende potenciar y reforzar la oferta de la clínica para convertirla en una palanca principal al nuevo impulso de Las Caldas Villa Termal.

En lo que respecta al Gran Hotel y al Balneario Real, asumirán la marca en creación de categoría superior, ideada para hoteles con una infraestructura singular y servicios únicos. La arquitectura de los edificios muestra de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, combinado con la reforma integral acabada en el 2008, lo hace una muestra única de diseño que encaja perfectamente en el concepto de marca de hoteles como ningún otro.

Con esta incorporación, el Grupo Roxa no solamente pretende consolidar su apuesta de crecimiento iniciada hace poco más de un año dentro de su proceso de relevo y transformación, sino que confía en convertir a Las Caldas Villa Termal en un referente del turismo de salud y bienestar, familiar y bleisure, convirtiéndose en un foco de atracción que contribuya a dinamizar el destino con una clara apuesta por la calidad; una propuesta de valor única, en un entorno privilegiado.

Sobre Blau Hotels for Holiday

Blau Hotels for Holidays es la cadena de hoteles vacacionales perteneciente a al Grupo Roxa. La cadena cuenta con cinco hoteles caracterizados por sus enclaves privilegiados en Mallorca, Rep. Dominicana y Cuba, sumando más de 2.400 habitaciones. El compromiso de calidad de Blau Hotels & Resorts reside en el gran equipo humano que, día a día, se dedica a satisfacer las necesidades de sus huéspedes con una completa oferta de servicios e instalaciones. Los clientes tienen a su disposición una numerosa oferta de actividades y servicios únicos creados para diferentes modalidades de viajes, como familias, parejas, amigos o negocios. Blau Hotels & Resorts se traduce en unas vacaciones inolvidables o en un evento excepcional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.