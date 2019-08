Daniel Sanz, franquiciado de Lizarran, afirma que 'ComessGroup siempre nos ha apoyado desde hace 20 años’ Comunicae

miércoles, 14 de agosto de 2019, 08:02 h (CET) Después de más de 20 años como franquiciado de Lizarran en Alicante, Daniel Sanz ha alcanzado el éxito a través del modelo de franquicia y de la apuesta por la marca insignia de ComessGroup Así lo explica desde el comienzo de su entrevista, que puede encontrarse en la sección ‘Testimonios’ de la compañía: "Estudié empresariales, me dediqué al mundo financiero y un amigo mío puso una franquicia que no estaba relacionada con la restauración en Alicante. Nos pareció una ciudad muy interesante, así que fuimos a la feria de franquicias y la verdad es que nos llamó mucho la atención la oferta de Lizarran, sobre todo por la gastronomía del norte y el auto-consumo. Su propuesta fue la que más nos gustó de todas las que visitamos".

Es bien sabido que confiando en un modelo de franquicia sólido que ya haya sido probado en el mercado con éxito se limita mucho más el riesgo de que algo pueda ir mal. De hecho, hoy la mayoría de franquicias se encargan de todo lo relacionado con la parte de estrategia empresarial, comunicación, marketing y compras, lo que permite al franquiciado dedicarse casi por entero a una de las cuestiones más importantes de su negocio: la atención al cliente.

En cuanto a la apertura de su franquicia Lizarran en Alicante, Sanz menciona que ComessGroup le ofreció un invaluable apoyo sin el cual el lanzamiento no habría sido tan exitoso: "Una vez que nos decidimos por Lizarran como concepto de negocio, empezamos con el proceso de búsqueda de local en la ciudad de Alicante. Nos dieron ya hecho todo el proyecto de decoración, las mediciones, nos ayudaron mucho con la obra, en el pedido inicial e incluso en la apertura el apoyo fue continuo. Ciertamente el comienzo es una de las partes más sensibles de montar un negocio, porque no tienes mucha experiencia.Con Comess, el apoyo ha continuado a lo largo de los 20 años que llevamos".

Abrir el primer negocio siempre suele representar una gran barrera para cualquier emprendedor. Uno no sabe a ciencia cierta a lo que se enfrenta, y durante los primeros años siempre hay más carga de trabajo de la que se espera. Contar con una franquicia que ofrezca todo este apoyo a nivel logístico y estratégico puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

"Todo siempre es más fácil cuando vas de la mano de una franquicia o de una marca, y en este caso con Comess acertamos. Recibimos un gran apoyo desde el principio que nos permitió manejar nuestras responsabilidades de forma más eficiente.Montar un negocio siempre es distinto. El poder confiar en la gente, delegar, se nota muchísimo la diferencia cuando trabajas para ti. Y creo que el desarrollo profesional que tienes cuando montas negocios es mayor que cuando trabajas por cuenta ajena", comenta Sanz.

Y es que después del éxito que ha cosechado a lo largo de estos 20 años, Sanz afirma que volvería a montar otro Lizarran sin dudarlo: "Lo que más me gusta es el concepto innovador a la hora de ofrecer nuestra comida, porque cuando un cliente llega a Lizarran puede comenzar a comer antes de pedir nada. Ese consumo de impulso, mezclado con la gastronomía del norte de España, los pinchos, fríos y calientes. Es un consumo casual que me gusta".

