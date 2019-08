El peso, la falta de conocimiento y la iniciativa, principales complejos sexuales de las españolas

Aunque la sociedad ha avanzado mucho en la última década, una encuesta realizada por la juguetería erótica SexPlace revela los cinco complejos más comunes entre la mujeres a la hora de tener relaciones sexuales.



Desde la empresa se ha llevado a cabo una encuesta entre 300 mujeres donde se profundiza en los complejos más frecuentes. Destaca que disminuyen los complejos físicos pero aumentan los complejos relacionados con la experiencia, la mentalidad o el conocimiento.



Laura Hermoso, sexóloga de la tienda online explica, “La llegada de Internet y concretamente de redes sociales, portales de citas y sobretodo el video hace que todo el mundo tenga acceso a contenido erótico y generalmente este contenido que se visualiza no acaba de ser tan real como el que se practica en la vida con la pareja. De ahí que aparezcan complejos como la falta de conocimiento sobre sexo, las iniciativas o las nuevas experiencias”.



En este sentido, las mujeres son las que más complejos nuevos han adquirido relacionado con temas no físicos ya que los hombres lo han asumido con más naturalidad. Hoy en día existe.



1.- Peso: es el complejo que afecta a más mujeres con un 36%. La forma física, el exceso de peso o el hecho de tener barriga es un complejo muy común en la mayoría de las mujeres. Aunque ha disminuido, el aspecto físico propio para las mujeres es muy importante.



2.- Conocimientos: Sin duda se trata del complejo más novedoso y afecta al 27% de las mujeres. Especialmente se observa más aumento en las mujeres de entre 18 y 25 años. “El hecho de saber o no saber hacer determinadas cosas en la cama es un complejo nuevo entre las mujeres que ven como entre el cine, Internet y la propia sociedad tienden a presionar con la práctica de nuevas experiencias que no son el sexo tradicional”, explica la sexóloga de SexPlace.es



3.- La iniciativa: Siguiendo la estela del complejo anterior, se observa en los resultados de la encuesta que aparece un nuevo complejo en la forma en que se encara las relaciones sexuales. El 16% de las mujeres sienten complejo ante la toma de iniciativa tanto para ir a la cama como para elegir de qué manera practicarlo. “Fundamentalmente estas mujeres sienten complejos respecto al qué pensará mi pareja. Es decir, no saber si practicar de una determinada manera u otra. La solución es tan sencilla como hablar más sobre los gustos y preferencias del sexo”, explican desde SexPlace.es



4.- Hablar de sexo: Uno de los grandes problemas en las relaciones a menudo es la falta de comunicación. El 15% de las mujeres consultadas afirman sentirse incómodas hablando de sexo.



5.-Tamaño de pechos o glúteos: Otro aspecto físico que ha ido desapareciendo de la lista de complejos de las mujeres es el relacionado con el tamaño del pecho y del glúteo. Tan sólo el 6% de las mujeres consultadas por la juguetería erótica afirma estar acomplejadas por alguno de estas partes del cuerpo. “Precisamente la apertura que ha sufrido la sociedad respecto a la sexualidad hace que hayan aflorado gustos fuera de lo convencional .Ya no es importante tener el pecho de un tamaño o de otro, lo mismo ocurre con los glúteos. Definitivamente el físico va desapareciendo de los complejos sexuales y eso sin duda es un buen avance para la sociedad” explica la sexóloga de SexPlace.es.



Hombres

Respecto a los hombres, desde SexPlace.es se detectan más complejos físicos que en las mujeres, especialmente los relacionados con la estatura, el vello corporal, la calvicie y el tamaño de la nariz especialmente.