Cobee, finalista del BBVA Open Talent 2019

martes, 13 de agosto de 2019, 12:10 h (CET) La startup ha sido preseleccionada en una primera fase de entre más de 800 proyectos a nivel mundial Cobee, plataforma online que unifica, simplifica y automatiza la gestión de beneficios sociales y retribución flexible de los empleados, es uno de los 10 proyectos españoles preseleccionados (56 en todo el mundo) en en la primera fase de la undécima edición de BBVA Open Talent, la mayor competición de startups fintech del mundo.

En las próximas semanas se decidirá en un “pitching” las startups que competirán en la ronda final, en la que participarán una docena de empresas. Además de un premio de hasta 100.000 euros, los ganadores y finalistas de BBVA Open Talent 2019 podrán entrar en el programa de aceleración del banco, y solicitar una plaza para participar en el programa de pruebas de concepto de BBVA.

Fundada en 2018 por Borja Aranguren y Daniel Olea, esta startup ofrece la posibilidad a cualquier empresa de adherirse a un plan de retribución flexible que le permita retener el talento y aumentar la motivación de sus empleados; sin intermediarios, sin necesidad de realizar inversiones y sin incrementar los costes de gestión de la compañía.

Una plataforma “all in one”

El sistema desarrollado por Cobee permite unificar en una misma herramienta todos los beneficios que pueden ofrecerse a los empleados: comidas, guardería, transporte, seguro médico, formación, planes de pensiones, etc. La compañía contrata el servicio, da de alta a sus empleados y configura los beneficios que les va a ofrecer a través de la plataforma web, de forma rápida y sencilla y sin proveedores intermediarios que elevan los costes de gestión.

Su plataforma se vincula a una app y a una tarjeta VISA que recibe cada empleado para poder abonar comidas, transporte, guardería, formación o seguro médico. La fórmula de Cobee permite al usuario disfrutar de retribución flexible conforme éste la utiliza (sin previsiones ni bloqueos de dinero) y cuenta con una interfaz digital que muestra al usuario los consumos realizados y el ahorro conseguido en cada uno de ellos (equivalente al porcentaje de IRPF aplicable). De esta manera, además de reducir de forma relevante el tiempo diario dedicado por la empresa a gestiones manuales, Cobee consigue aumentar la adhesión y satisfacción de los empleados significativamente.

