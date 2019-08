Ideas para entretenerse este verano con la tecnología

El verano ya está El verano ya está aqu í y en esta época del año siempre hay, al menos, unos días de vacaciones y más tiempo libre. La tecnología permite hacer prácticamente cualquier cosa con el móvil, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad en los ratos libres?



Aprender idiomas

El verano suele ser época de salir al extranjero, de viajar a otros países y conocer otras culturas y costumbres. Pero muchas veces estos viajes resultan incómodos por la falta de competencia lingüística en el idioma local y también en el idioma universal, el inglés. Una buena forma de aprovechar el tiempo libre y los recursos que nos ofrece internet es aprender idiomas a través de una aplicación para el mó vil.



Hay muchas apps para aprender idiomas y la mayoría de ellas ofrecen los má s utilizados como ingl é s, franc és, españ ol, italiano, alem án o chino. Lo mejor de todo es que el aprendizaje se plantea de forma muy dinámica, por lo que no da la sensació n de que nos estamos pasando las vacaciones estudiando, sino todo lo contrario. De esta forma, estas aplicaciones nos permiten aprender idiomas a través de juegos y ejercicios prácticos que logran que el usuario consolide sus conocimientos lingüísticos de una forma práctica y amena.



Jugar con el móvil

Los juegos tampoco pueden faltar en la época estival y es que verano y juegos han ido unidos de la mano desde la infancia de cualquier persona. Por un lado, están los juegos de mesa de toda la vida, esos juegos tradicionales que están muy arraigados en la cultura españ ola como el dominó, el parchís o el juego de la oca, y que hoy en día pueden ser disfrutados a través de su versión online.



También hay otros juegos que se han adaptado a las nuevas necesidades y ofrecen su versió n para app , como el pó ker texas holdem y muchos otros juegos de cartas de los casinos online. Para pasar un rato entretenido, nada como descargar algunos de los miles de juegos que hay disponibles a trav é s de diferentes aplicaciones para el mó vil.



Hacer deporte

Ponerse en forma no debería estar relacionado con el tiempo libre pues, como recomiendan los expertos, hay que hacer deporte de forma diaria para mantener un cuerpo saludable y evitar posibles enfermedades. Pero para los más rezagados, y también para todos aquellos que no pueden vivir sin deporte, hay aplicaciones móviles que permiten mantenerse en forma en todo momento.



Las apps centradas en la práctica deportiva hacen que no tener tiempo para ir al gimnasio o no querer salir de casa por el calor ya no sean excusas para no cuidarse. Estas herramientas nos permiten hacer ejercicios y actividades para mantener el cuerpo activo y ejercitar los músculos. Lo mejor de todo es que estas apps pueden personalizarse según los gustos y las necesidades de cada usuario. Además, también ofrecen otras funciones como marcarse objetivos físicos y la elaboración de un plan de ejercicio específico para conseguirlo. Con una de estas apps instalada en tu teléfono es como tener un entrenador personal en casa.



Aprender a cocinar

Nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán. ¿Y cómo no va a ser bueno aprender a hacer algo que es básico en nuestro dí a a d ía? La cocina es como un arte, y como con cualquier otra disciplina artística, hay personas a las que se les da genial mientras que para otras es todo un desafío al que tienen que enfrentarse todos los dí as.



Por suerte, la tecnología también puede ayudarnos en esta tarea gracias a las muchas apps que existen para aprender a cocinar. Una de las mejores formas de hacerlo es a travé s de ap licaciones de recetas, ya que con ellas solo hay que seguir los pasos para preparar un plato exquisito. Lo mejor de todo es que muchas veces también cuentan con tutoriales, por lo que, literalmente, solo hay que hacer lo mismo que hace el cocinero del ví deo. ¿Por qué no aprovechar el verano para descubrir nuevas recetas y mejorar nuestras dotes culinarias? Además, estas apps permiten filtrar las recetas , por lo que los veganos, vegetarianos, celíacos o cualquier persona con alguna intolerancia alimenticia también podrán aprender a cocinar con estas apps.



Leer, escuchar mú sica o ver pel ículas y series

Durante las vacaciones hay cosas que toda el mundo aprovecha para hacer: leer, escuchar mú sica o ver pel ículas y series. Es una forma de desconectar y entretenerse que a la vez ofrece pasar un buen rato. Gracias a la tecnología, cada vez son más los que disfrutan de estas formas de entretenimiento a través de aplicaciones para móvil.



En el caso de películas y series, hay aplicaciones que permiten disfrutar de este y otro contenido audiovisual a un precio muy econó mico . Así que aquellos que se vayan de vacaciones a algún lugar específico o tengan tiempo en el aeropuerto o en la estación de tren, podrán llevarse su contenido audiovisual con ellos gracias a estas aplicaciones, solo hay que acceder a ellas a través de un dispositivo móvil.



Lo mismo ocurre con la lectura, existen apps para leer libros en diferentes tipos de formato, por lo que ya no hay motivo para cargar con el libro en la maleta durante las vacaciones. Respecto a la música, disfrutarla es más fácil que nunca: gracias a la tecnología se pueden escuchar, y descubrir, millones de grupos de todo el mundo a travé s de diversas apps. Entretenerse en verano nunca había sido tan accesible.