‘Hay una gran diferencia entre actuar y ser actor', aseguran en AficionArts

lunes, 12 de agosto de 2019, 17:02 h (CET) Cada año, cientos de actores ampliamente capacitados viajan a Madrid, Barcelona o incluso Los Ángeles en busca de ese papel que les hará despegar en su carrera. No obstante, no son tantos los que lo consiguen Y es que, según indican en AficionArts, "hay una gran diferencia entre actuar y ser actor. Cualquiera puede tener un golpe de suerte y conseguir un papel en una obra, serie o película de éxito recién salido de la Escuela de Teatro, pero ser actor implica adquirir una serie de compromisos que normalmente no te cuentan en la mayoría de escuelas".

Los profesionales de esta Escuela de Teatro para Aficionados en Madrid mantienen que hay toda una serie de cuestiones como el marketing, la contabilidad, la gestión de su reputación o la protección legal "que muchos actores con muchos sueños pero sin experiencia en el mundo real no son conscientes de la cantidad de esfuerzo que requieren, tanto a nivel de tiempo como a nivel económico".

No debe olvidarse que pese a ser Hollywood una industria multimillonaria, cada actor en realidad es tan autónomo como cualquier otro emprendedor en la mayoría de los casos, lo que significa que personalidades como Brad Pitt, Jennifer Anniston o Julia Roberts también se preocupan, y mucho, de adquirir un equilibrio económico que les ofrezca estabilidad.

"Al principio, muchos actores intentan apañarse malamente con tareas como la contabilidad o el papeleo legal, porque cuando recién se comienza apenas se disponen de ingresos para pagar una gestoría además de los fotógrafos, las clases, el alquiler, la comida, la gasolina, los seguros y los parkings. Por esta razón, recomendamos darse de alta como autónomo sólo cuando se tengan ahorros o ingresos estables", afirman.

Porque si bien las personas están habituadas a unas caras que cobran cifras millonarias y viven en viviendas de lujo, no debe olvidarse que por cada actor que ha tenido éxito muchos más no están teniéndolo.

En esta línea, y como consejo a cualquier actor que recién acabe de comenzar en la industria, en AficionArts explican: "Es también habitual que cuando un actor recién empieza no tenga claro qué tipo de papeles se le van a dar mejor, y en estos casos, lo mejor es pensar en aquellos perfiles que más disfrutas o mejor se te dan y pensar qué otro actor que haya tenido éxito tiene un estilo similar. Así, por lo menos, tendrás una referencia que ha llegado a la cima actuando de forma muy parecida a como lo haces tú".

