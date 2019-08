United Way estudia incluir institutos catalanes con índices altos de abandono escolar en su proyecto YOUTH CHALLENGE Comunicae

lunes, 12 de agosto de 2019, 12:10 h (CET) En el 2018 según datos de INE, la tasa de abandono prematuro en educación en Cataluña se situó en el 17%, manteniéndose estable respecto al anterior En el 2018 según datos de INE, la tasa de abandono escolar prematuro en educación en Cataluña se situó en el 17%, lo que supone que ni ha subido, ni bajado con respecto al año anterior. La media española de jóvenes entre 18 y 24 años que como máximo completó la Educación Secundaria Obligatoria y que no sigue ningún otro tipo de estudio o formación, se situó en el 17,9% lo que supone un descenso de 0,3 puntos con respecto a 2017. De este grupo de jóvenes, el 21,7% son hombres y el 14% mujeres. En 2018 España es el país con la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea.

Para combatir el problema, United Way lleva a cabo el programa YOUTH CHALLENGE, desde hace años y en diferentes países del mundo de manera global con distintas iniciativas cuyo objetivo es ayudar a reducir el abandono escolar entre los jóvenes. Los proyectos se realizan en institutos y trabajando con jóvenes de entre 13 y 15 años, edad crucial para la toma de decisiones sobre sus posibles opciones formativas.

En la actualidad, la fundación está estudiando trasladar su proyecto a Cataluña y por ello ha incluido en su lista de centros educativos algunos de la Comunidad.

El proyecto en España

En España, United Way desarrolla estos proyectos en Institutos donde la tasa de abandono escolar es alta contando con el voluntariado corporativo de empresas como Telefónica, everis o John Deere, entre otras.

Telefónica ha colaborado a través del proyecto “Youth Empowerment”, dirigido a niños y jóvenes en una situación socioeducativa vulnerable y que ha sido ejecutado por la ONG Design for change.

La fundación everis junto con la Asociación Creática, ha desarrollado el proyecto “Tech4Change School”, especializado en promover la inclusión en igualdad, utilizando la tecnología como herramienta para el trabajo con los jóvenes y la promoción de cambios en su entorno con especial foco en promocionar las habilidades STEM.

Por su parte, John Deere, con el apoyo de YMCA pretende reducir la tasa de abandono escolar con el proyecto “Youth Challenge” que se desarrolla tanto en el IES MENÉNDEZ PELAYO de Getafe como en las instalaciones de John Deere Ibérica desde el año 2016.

Se trabaja en los Institutos en los que el índice de fracaso escolar es alto, para llevar a cabo programas con alumnos de los últimos cursos de secundaria en los que es crucial la motivación y la orientación para tomar decisiones sobre su futuro más cercano, haciendo especialmente hincapié en áreas de autoconocimiento y mejora de la autoestima.

Cada proyecto, en el que participan varios centenares de niños y adolescentes y una veintena de voluntarios de las empresas colaboradoras, se realiza a lo largo del curso escolar en diferentes centros educativos y contempla entre otras actividades, sesiones de mentoring, desarrollo de soft skills, refuerzo educativo, orientación profesional y talleres de autoestima e inteligencia emocional, además de programas de refuerzo escolar.

“United Way tiene 3 áreas de trabajo: salud, estabilidad financiera y educación. En esta última estamos totalmente centrados en reducir la tasa de abandono escolar que debería de ser una prioridad para toda la sociedad española” explica Marina Fuentes, directora de United Way España- Es una lacra que luego va unida al alto paro juvenil. Nuestra ayuda en cada Instituto es muy efectiva, pero mirando el largo plazo hemos de lograr un pacto educativo sostenible que implique a toda la sociedad porque es la única herramienta para conseguir una sociedad próspera, estable y feliz.”

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.