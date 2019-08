Piscinas Lara explica ‘cómo conseguir que una piscina sea más eficiente energéticamente’ Comunicae

lunes, 12 de agosto de 2019, 09:02 h (CET) Cada vez más, la eficiencia energética es una preocupación creciente para los propietarios de piscinas y las empresas en todo el país. La eficiencia energética está extendiéndose a cada vez más sectores, y el de la piscina no es una excepción Hoy, los expertos de Piscinas Lara explican cómo conseguir que una piscina sea más eficiente en términos energéticos a través de aspectos como el acabado, la bomba de la piscina o la fontanería.

"Un acabado de piscina más oscuro absorbe los rayos del sol y calienta la piscina. Esto puede ser una ventaja en los meses fríos, pero no es una buena noticia para los meses de verano, cuando lo que quieres es darte un refrescante chapuzón. Si eliges un tono más neutro para el acabado de la piscina, podrás disfrutar un agua cuya temperatura esté más equilibrada en términos generales, más caliente en invierno y más fría en verano’", explican los expertos de Piscinas Lara.

Cualquier piscina dispone de un sistema de circulación del agua que tiene la tarea de conducir el agua del interior de la piscina hacia el filtro y llevarla posteriormente, ya limpia, a la piscina de nuevo. El elemento responsable de la circulación del agua en la piscina es la bomba. Un elemento que, dicho sea de paso, es también el principal responsable del consumo energético de cualquier piscina.

"Las bombas de piscina cuya eficiencia energética está certificada pueden ahorrar al propietario más de 300 euros al año en comparación con las bombas estándar, ya que permiten al propietario olvidarse de encender y apagar el mecanismo de la bomba gracias a que controlan esta tarea automáticamente, variando además la fuerza a la que opera la bomba dependiendo del momento del día, reduciendo su consumo cuando la piscina no esté en uso", mantienen.

Por otro lado, los canales y tuberías de las piscinas que tienen más de 10 o 15 años de antigüedad no suelen estar optimizados acorde al tamaño de la piscina y los requisitos del agua.

"A menudo, las tuberías utilizadas para piscinas son demasiado pequeñas o están instaladas de manera que tienen muchos bucles y curvas. Esto hará que la bomba de la piscina tenga que trabajar más de lo necesario para conducir el agua de un lugar a otro, gastando más energía en el proceso. En Piscinas Lara llevamos más de 50 años rehabilitando las tuberías de piscinas que no han sido diseñadas ni adaptadas acorde a la eficiencia energética, y cada vez son más los clientes que solicitan este tipo de optimizaciones", afirman.

Puede parecer costoso el cambio de los anteriores elementos a fin de convertir la piscina en un elemento totalmente optimizado acorde a las buenas prácticas de eficiencia energética, pero a la larga, el ahorro en las facturas de luz y agua, sumado al disfrute de una mayor durabilidad de componentes como el filtro o la bomba, ‘hacen que merezca la pena la inversión para cualquier bolsillo que se lo pueda permitir, y contribuirá al mantenimiento del medio ambiente’.

