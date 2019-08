Combatir el calor al volante

Debido a que las altas temperaturas en el habitáculo del vehículo afectan directamente a la conducción de manera negativa, como si se hubiera consumido alcohol, e incrementa hasta un 22% el riesgo de accidentes, Northgate Renting Flexible, el operador especialista en movilidad profesional, ha considerado oportuno recomendar una serie de consejos prácticos para reducir y paliar en medida de los posible los grados del vehículo.



Las excesivas temperaturas que sufrimos durante los meses de verano, especialmente en agosto, repercuten negativamente en la conducción tanto como el consumo de cinco cervezas con alcohol. Provocando que el conductor deje de percibir entre el 15 y el 20% de las señales de tráfico si la temperatura interior superan los 32 grados centígrados.

Muchas veces el sentido común es la clave para que los vehículos no alcancen altas temperaturas, por ello, desde Nothgate se recomienda como primera medida aparcar en la sombra siempre que sea posible, aunque ello signifique desplazarse algunos metros más andando hasta nuestro destino final. Si no es posible, los parasoles bien colocados para que no entre ningún rayo de sol son clave para evitar que entre el calor en el habitáculo.

Respecto al aire acondicionado, se aconseja ventilar el espacio bajando las ventanillas hasta que el sistema de ventilación del coche empiece a generar aire frío. primero las ventanillas del vehículo hasta que se genere realmente aire frío hasta conseguir la temperatura adecuada en el habitáculo.

Por supuesto, hay que llevar agua en el vehículo para estar bien hidratados y llevar mejor el calor. Además, es clave en caso de sufrir un ataque de calor el piloto pueda humedecerse las muñecas y la zona de la nuca.

En definitiva, con estos trucos tan sencillos y eficientes como son estacionar a la sombra y colocar parasoles, se logra disminuir la temperatura interior hasta 15º por debajo de la exterior.