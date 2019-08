TusIdeas mantiene que ‘los análisis internos de Facebook muestran una disminución en el uso de su app’ Comunicae

lunes, 12 de agosto de 2019, 08:02 h (CET) En los últimos años el uso de Facebook ha disminuido, con más usuarios cambiando a otros canales de redes sociales como Instagram. De hecho, una investigación interna de Facebook vista por The Information ha revelado que el gigante de las redes sociales es muy consciente de esta caída en el uso El equipo interno de data science de Facebook descubrió que, a menos que la plataforma pueda cambiar las tendencias de uso, el futuro de la aplicación podría estar en crisis.

Tal y como comunican desde The Information, "(los investigadores de Facebook) advirtieron que si suficientes usuarios comenzaran a publicar en Instagram o WhatsApp en lugar de Facebook, la aplicación podría comenzar a experimentar una disminución autosuficiente en el uso que sería difícil de deshacer. Y aunque tales puntos de inflexión son difíciles de predecir, deberían ser la mayor preocupación de Facebook".

Hasta ahora, esta tendencia solo había sido intuida e investigada desde fuentes externas a Facebook, pero estos datos que vienen desde el propio equipo interno de Facebook muestran que las especulaciones y encuestas que se realizaron al respecto dieron en el clavo.

Según afirman los expertos de TusIdeas, agencia de marketing online ubicada en Madrid, "Facebook comenzó a experimentar una disminución en el uso de su app cuando Snapchat e Instagram comenzaron a crecer en popularidad, y las generaciones más jóvenes optaron migrar de red social hacia estas alternativas que se mostraron más frescas, novedosas y amigables en entornos móviles. De hecho, Facebook intentó comprar Snapchat en 2013, creando funciones similares a las que ofrece esta aplicación cuando se rechazó su oferta".

Ahora parece que más personas están eligiendo Instagram, WhatsApp y Messenger, lo que significa que Facebook mantendrá su puesto como el gigante de las redes sociales en adelante, ya que en previsión de que esto pudiera ocurrir en el futuro, la compañía ha movido ficha estos años adquiriendo las tres plataformas de redes sociales.

"Sin embargo, su principal fuente de ingresos es la aplicación de Facebook, por lo que una disminución en su uso tendrá un gran impacto en los ingresos de la compañía, especialmente los que vienen a través de la publicidad", explican en TusIdeas.

Por ahora, todavía parece que Facebook es una opción viable para las marcas que desean publicitarse a través de la plataforma, aunque es posible que sea hora de comenzar a plantearse la publicidad en otras plataformas de redes sociales como Instagram o YouTube para llegar a un público más amplio y activo.

