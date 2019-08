Aparcar en el aeropuerto: el cambio gracias a la era digital Antes de la llegada de la tecnología, planificar unas vacaciones o un viaje de negocios era realmente exigente, adecuado solo para los pocos trotamundos que se dejaban guiar por el espíritu de aventura. Todos los demás tuvieron que depender de una agencia de viaje, capaz de dedicar tiempo a organizar su escapada. Hoy, por otro lado, como ha sucedido en muchos sectores se ha experimentado un cambio en la gestión y comercialización Redacción Siglo XXI

domingo, 11 de agosto de 2019, 18:49 h (CET)

Pero demos un paso atrás para entender mejor cómo se desarrolló todo. Hasta hace unos años, aquellos que tenían que ir al aeropuerto para tomar un vuelo y decidían hacerlo en su vehículo, se enfrentaban a ir al aeropuerto, en algunos casos por primera vez. Como consecuencia, no saber nada sobre la ubicación de los posibles aparcamientos oficiales o los que se encuentran en los alrededores. Por esta razón, era necesario prepararse con anticipación e ir al aeropuerto incluso una hora antes de lo esperado, para asegurarse de poder buscar el lugar para el automóvil con la calma necesaria.

Pero ahora todo eso ha cambiado. En la actualidad, se puede reservar en línea una plaza de parking , ahorrando tiempo y dinero, porque unos pocos clics son suficientes para tener toda la información que necesitamos al instante. De hecho, si las plazas de aparcamiento se reservan con antelación, la tarifa también será favorable. Esta modalidad ha trastornado por completo la gestión de las plazas de parking. El cliente tiene la oportunidad de organizar cada detalle de su itinerario. Así, tiene la tranquilidad de saber que la probabilidad de improvisar una solución en el último momento, será mínima. Tener la plaza de parking ya reservada, significa que puede apurar al máximo su tiempo, ya que el parking dispone de todos sus datos y su plaza reservada y significa tener en la palma de su mano toda la información que necesita.



Hábitos de reserva del consumidor Piensa que la mitad de la población mundial está conectada a internet diariamente. Estamos frente a los consumidores digitales que, como dijimos anteriormente, tienen acceso a la tecnología en cualquier momento y desde cualquier lugar, para obtener información en tiempo real. Esto ha cambiado a los consumidores y sus hábitos de compra de manera considerable, brindándonos de unas ventajas que antes no disponíamos como:

1. La posibilidad de comprar y elegir la que más se adapte a nuestro presupuesto.

2. Elección del proveedor de parking que más se acople a nuestras necesidades

3. Ahorre tiempo y dinero

5. Posibilidad de prepago

6. Posibilidad de realizar con antelación todas las operaciones relacionadas con el viaje / alojamiento desde un único dispositivo

7. Posibilidad de verificar sus datos de reserva en cualquier momento, evitando la necesidad de imprimir copias en papel.

Imagine poder hacer de todo, desde cualquier parte del mundo, a cualquier aeropuerto del mundo. La distancia ya no es una barrera. Todo se vuelve fácilmente manejable y el servicio de aparcamiento en el aeropuerto puede ser reservado directamente por clientes de cualquier nacionalidad. El aumento constante de rutas aéreas y el nacimiento de aerolíneas de bajo coste ha provocado una mayor afluencia de personas hacia un número cada vez mayor de naciones. Personas que viajan en avión, dadas las distancias y/o la necesidad de viajar lo más rápido posible, y que necesitan una serie completa de servicios complementarios. Todo gestionado en los idiomas más hablados. Una de las empresas más famosas de este tipo de plataformas es Vuelapar, desde hace 5 años, compara los precios de los principales estacionamientos de los aeropuertos. Su fácil funcionamiento, los precios más bajos y el pago en línea de máxima seguridad, ha hecho que muchos clientes hayan confiado en ellos. En solo unos minutos, no solo compara las tarifas actuales, sino que puede proporcionar información adicional valiosa, como la ubicación, las características de los estacionamientos y los posibles servicios adicionales, entre otros.

Para poder comparar las tarifas de todos los estacionamientos que giran alrededor de un aeropuerto específico en solo dos minutos . Es tan sencillo como seleccionar el aeropuerto de salida, por ejemplo parking aeropuerto Madrid, y las fechas de su viaje. A continuación, obtendrá una comparativa con toda la oferta disponible, puede leer los comentarios, ver fotografías del parking y la puntuación obtenida por los clientes que ya han utilizado el servicio. Todo esto en un mismo lugar. Una vez tenga seleccionado el parking que más se adapte a sus necesidades, rellene el sencillo formulario y finalice la reserva, realizando el pago de su plaza de aparcamiento con nuestro sistema seguro de pagos. Acto seguido, recibirá el email de confirmación con toda la información que necesita antes de emprender su viaje. Únase a la nueva era online y, al igual como hace con la reserva de su hotel o de su billete de avión, reserve online su plaza de aparcamiento con Vuelapar.es

