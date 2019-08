Juegos online: desde estrategia hasta azar Disfruta sanamente de todas las experiencias que te brinda Internet Redacción Siglo XXI

domingo, 11 de agosto de 2019, 17:57 h (CET)

La vida es una sola y hay que asegurarse de vivirla plenamente. Eso significa que se debe encontrar un equilibrio entre el trabajo y el ocio y los pasatiempos. El cuerpo y la mente deben tener niveles sanos de uso y esparcimiento, donde se involucran constantemente ambos hemisferios del cerebro.

Para disfrutar sanamente de todas las experiencias que Internet pueda brindar, existe una gran variedad de sitios y funciones de juego que en su mayoría, tienen para ofrecer diferentes paquetes gratuitos, de pago y freemium. Este último término quiere decir que es posible divertirse gastando poco o cuando es necesario para mejorar la experiencia de juego.

Diferentes tipos de juegos online Cuando las ocupaciones han disminuido y el tiempo pasa muy lento, o simplemente hace falta un respiro para alejarse de las exigencias de la vida diaria, Internet otorga un sinfín de actividades variadas para hacer que el tiempo transcurra más rápido.

Las redes sociales son las preferidas de muchos en los momentos de ocio, publicar contenido variado y disfrutar del ofrecido por amistades.

Sin embargo, si lo que se busca es algo más entretenido, o te apetece realizar una apuesta, es momento de conseguir la diversión que entregan los juegos online.

En la infinita Red se pueden encontrar diferentes juegos, pequeños o complejos, para usos ocasionales que puedan derivar ingresos, satisfacción y entretenimiento.

Una de las ventajas principales de jugar de esta manera es que se evitan las distracciones en un ambiente físico, se está solo con la pantalla en completa comodidad, donde los retos pueden ser personales, como en los juegos de estrategia, o competitivos, con uno de rol y azar.

De la realidad a lo digital Prácticamente todos los juegos de azar, naipes, de palabras o de ingenio que hoy están en Internet son derivaciones de los originales que se venían jugando desde tiempos inmemoriales. Era habitual ver jugar maquinas tragamonedas bares gratis en cada pequeño pueblo de España hace más de medio siglo.

Bien es sabido que para poder crear algo digital, primero hay que pensar en su homólogo real y palpable. Este es el caso de cientos de actividades online que se han desarrollado principalmente por estos motivos:

- Amplia aceptación de uso por diferentes edades. - Nostalgia de añorados tiempos de ayer. - Mecánicas simples y grandes resultados.

Los juegos de anagramas, bingos, dominó, dados, e incluso la ruleta son claros ejemplos de estos modelos físicos que traspasaron la barrera del tiempo y se inmortalizaron en medios digitales con gran aceptación por el público.

¿Cómo elegir el mejor juego de apuestas online? Hoy en día existen innumerables sitios web que tienen la opción de entretener a sus usuarios mientras puedan generar un dinero a partir del azar, la clave para elegir el mejor está en conocer ciertos detalles, por ejemplo:

La seguridad La cantidad de jugadores es lo que determina la popularidad y lo fiable de un sitio. Es necesario que ofrezcan buena seguridad informática no solo en el manejo de los datos personales, sino en el cuidado de los datos bancarios que se proporcionan allí. También hay otros factores que ayudan a saber si el sitio es seguro:

- Tienen la licencia de los juegos. - Son de dirección https. - Medidas para juegos responsables, esto quiere decir que ayudan a controlar casos de ludopatía que tengan algunos jugadores.

Métodos de pago No solo debe existir el pago por tarjetas de débito o crédito, también debe contar con plataformas de monedas electrónicas como PayPal, Neteller, Paysafecard o Skrill, además de las criptomonedas más populares.

Muchas modalidades de juego Las mejores páginas para jugar online no se valen de una sola manera de jugar, aparte ofrecen algunos juegos con tiradas gratuitas para permitir a que los jugadores no tengan que gastar dinero real obligatoriamente. Por otro lado, también pueden llegar a funcionar como casas de apuestas. Mientras más servicios ofrezca más popular y fidedigna será.

Ofrecen bonos de bienvenida y también promocionales Por lo general, los bonos de bienvenida son jugosos porque es la manera de captar nuevos jugadores, pero un buen juego de apuestas ofrece bonos cada cierto tiempo el cual puede ser canjeado cuando el jugador decida hacerlo.

Separan a los jugadores por clasificación Para que las tiradas y apuestas sean justas, los jugadores novatos no deben poder jugar con los profesionales, ya que en las conocidas mesas VIP las apuestas son gigantescas, pero las pérdidas también son abismales. Esto también es un método para limitar las condiciones de ludopatía y evitar que inexpertos arriesguen mucho capital.

Juegos: medicina para el aburrimiento Los juegos son un recurso milenario para entretener, ya sea usando la imaginación o herramientas específicas para el desarrollo de la actividad, la cual puede ser grupal o individual.

Como toda actividad debe existir un ganador y un perdedor, por lo que el juego debe tener un reglamento para poder definir un desarrollo sano que permita luchar por ser un ganador.

En un principio estas actividades sirvieron para entrenar a jóvenes para prepararse con los retos a los que se enfrentarán en su edad temprana y madura.

Luego se fueron flexibilizando hasta convertirse en modelos de entrenamiento y destreza, donde la estrategia y la memoria son los principales recursos para conseguir la victoria.

Estos juegos se hicieron parte de la vida cotidiana y se hicieron esenciales para entretenimientos de niños y adultos.

Jugar con conciencia El tiempo libre debe ser un espacio sagrado que se debe disfrutar con conciencia, pero a plenitud, esto es crucial para el sano desenvolvimiento de las facultades del ser humano. Pero, siempre hay que tener claro los objetivos y conocer que no se puede abusar de estos tiempos de ocio.

En ocasiones mucho de tiempo de relajación puede ser nocivo para la vida cotidiana y todos los retos que se encuentran en el día a día. Razón suficiente para imponer límites y tiempos de juegos que deben ser respetados con la máxima seriedad posible.

