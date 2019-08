Lefebvre presenta Memento Recurso Amparo Comunicae

viernes, 9 de agosto de 2019, 12:38 h (CET) La obra analiza con carácter exhaustivo el Recurso de Amparo, abordando los múltiples problemas procesales y sustantivos que ese recurso encierra y aportando las soluciones más adecuadas para resolverlos. Está diseña para que el abogado y el resto de los profesionales del Derecho puedan interponer este recurso con garantías de admisión a trámite Dada la importancia del recurso de amparo como último instrumento para proteger algunos de los derechos y libertades de los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, Lefebvre presenta Memento Recurso de Amparo, donde se analiza los múltiples problemas procesales y sustantivos que este recurso encierra, suministrando las soluciones más adecuadas para resolverlos.

A la vista de la objetivación del amparo, producto de la reforma de la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional (LOTC), la obra expone toda la información para el cumplimiento por la demanda de la justificación de la “especial trascendencia constitucional”.

Pero, ¿quién puede interponer este recurso? Aquellos que quieran interponerlo ante el Tribunal Constitucional deberán actuar bajo la dirección de un abogado, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. De hecho, el Memento de Recurso de Amparo tiene un objetivo eminentemente práctico: dirigida a los profesionales del Derecho, en particular a los abogados, con la finalidad de que al recurrir en amparo lo hagan con las mayores posibilidades de éxito respecto a este recurso que, sin la pericia suficiente, sería improbable que se admitiese o, al final, se estimase en sentencia.

Dirigido por el catedrático de Derecho Constitucional Manuel Aragón Reyes, especialista en jurisdicción constitucional y ex magistrado del Tribunal Constitucional, nace con la pretensión de examinar con carácter exhaustivo el amparo, pero también y principalmente de ayudar a quienes pretendan recurrir para que su recurso tenga éxito.

El Memento Recurso de Amparo se puede adquirir en la tienda online de Lefebvre.

Sobre Lefebvre

Lefebvre es una empresa que pertenece a Lefebvre Sarrut, grupo editorial jurídico de origen francés especializado en aportar soluciones prácticas para la empresa y sus asesores en siete países europeos. Considerada como la editorial jurídica líder en España, Lefebvre es la autora de los Mementos. La editorial emplea a más de 460 personas y en 2018 facturó 40 millones de euros.

