La Fuga y Coti, estrellas de la programación musical de las Fiestas de San Roque

La banda cántabra de rock y el cantante argentino son protagonistas de los eventos musicales programados por el Ayuntamiento de Sigüenza para las Fiestas de San Roque. Otro momento especial llegará de la mano del espectáculo de flamenco y copla, “Torbellino de Colores”, y tampoco van a faltar las tradicionales orquestas y sus verbenas populares en La Alameda La banda cántabra de rock and roll, La Fuga, y el cantante y compositor argentino, Coti, son los platos fuertes de la programación musical de las Fiestas de San Roque seguntinas. El grupo de Reinosa ofrecerá su concierto el jueves, 15 de agosto en la Plaza Mayor, a partir de las 23:30 horas de la noche. Por su parte, el músico argentino, actuará dos días más tarde, el sábado 17, en el mismo lugar y a la misma hora. Ambos son gratuitos.



Entre los numerosos eventos musicales previstos a lo largo de los festejos destacan, además, el espectáculo musical 'Torbellino de Colores', ofrecido por la Compañía de Danza y Teatro Tamash, que fusionará diferentes estilos como el flamenco, la copla o la rumba. En Sigüenza ofrecerán una actuación plena de sentimiento, cante y baile, que comenzará con Lola Flores y todo su arte, y continuará con diferentes vivencias contadas a través de un personaje que es el propio escenario y que cuenta sus aventuras con distintos artistas. Su actuación está prevista para el viernes 16, también en la Plaza Mayor, a partir de las 23:30 horas.



Tampoco faltarán las tradicionales orquestas y las verbenas populares en el Paseo de la Alameda. El sábado 10 de agosto, a partir de las 00:30 horas, actuará el grupo “Illinois”. El miércoles 14 de agosto, a partir de las 21:30 horas, el baile estará amenizado por la Orquesta “Luna Band”. Un día más tarde, a la misma hora, será el turno de “Vendetta Proyect”. Las verbenas se sucederán también durante el viernes 16, el sábado 17 y el domingo 18 de agosto con las actuaciones de las orquestas “Houston Band”, “Evasión y “Corleone” respectivamente.



LA FUGA

La Fuga es un grupo de Reinosa (Cantabria) compuesto por Pedro (voz y guitarra), Nando (guitarra) y Edu (batería). En su trayectoria musical de más de veinte años, llevan más de 900 conciertos a sus espaldas en una decena de giras y diez discos publicados hasta la fecha. Esta banda de rock and roll se ha situado en lo más alto del panorama musical español e internacional. Les avala una progresión larga, constante y honesta, que los ha llevado a tocar desde las salas más recónditas a los principales escenarios del país y de los discos autoproducidos a la primera línea del mercado discográfico, en una carrera salpicada de canciones convertidas en himnos como Por verte sonreír, Maldita, P’aquí p’allá, Lunes de olvido o Buscando en la basura.



El grupo cántabro está presentando en directo su disco “Humo y Cristales”, noveno disco de estudio y “Mientras Brilla La Luna”, doble CD y DVD en directo. Un pack muy especial que encierra un regalo sonoro y visual compuesto por diez nuevas canciones que dejan trazos de madurez, decenas de fotografías y el repaso, sobre el escenario, a una extensa carrera musical.



El sonido de “Humo y Cristales” sigue la línea habitual de una formación que no huye de su pasado: rock curtido en mil batallas con letras escritas a modo de terapia tras años de actividad frenética en los que no hubo tiempo para mirarse por dentro. La versión rejuvenecida del clásico tema de Luz Casal y Pancho Varona, “No me importa nada”, cierra el disco y prescribe la actitud inquebrantable de La Fuga.

Por su parte, “Mientras Brille La Luna” fue grabado en la Sala La Riviera y cuenta con las colaboraciones de Juankar (Boikot), Adriá (La Pegatina), Kutxi Romero, Boni (Barricada), Aurora Beltrán, Cifu (Celtas Cortos), Fernando (Reincidentes), Carlos Tarque (M-Clan) y José (Los Calis). Esta edición limitada supone un paso más en la carrera que La Fuga emprendió hace años para situarse a la altura de sus propias influencias: Los Suaves, Barricada y Platero y Tú.



COTI

Coti, cantautor y músico argentino, es uno de los compositores más importantes de habla hispana. Su último disco grabado en directo recoge todos sus temas más conocidos: “Antes que ver el sol”, “Color esperanza”, “Días”, “Otra vez”, “Andar contigo”, “Nada fue un error” y muchos más hits de Coti. Sus conciertos en directo tienen una cuidada puesta en escena. Coti, acompañado por su banda de cuatro grandes músicos, llenan por completo el escenario de música y buena energía.



Roberto Sorokin Esparza, Coti, nació en Rosario (Argentina). Desde muy pequeño, comenzó a estudiar música. En Buenos Aires, comenzó a trabajar con varios artistas, entre ellos, Javier Calamaro, con quien elaboró el disco “10 de corazones”. Ha compuesto temas para grandes del rock latino como Alejandro Lerner y Diego Torres y también ha colaborado con Andrés Calamaro en su disco “Honestidad brutal”.



En el año 2002 debutó como cantante con el disco que llevaba su propio nombre, “Coti”, editado en España por el sello Universal. Once temas donde destacó el éxito “Antes que ver el sol”. En 2004 lanzó el disco “Canciones para llevar”. Un año más tarde, salió a la venta “Esta mañana y otros cuentos”, grabado en vivo en los estudios Groucho de Madrid y que contó con las colaboraciones de Ismael Serrano, Paulina Rubio, Julieta Venegas y Josemi Carmona (Ketama).



Coti logro el doble disco de platino por las más de 160 mil unidades vendidas en España y además ganó el Premio Ondas como mejor artista latino en el año 2005 y el hit “Nada fue un error” encabezó los primeros puestos de listas de Estados Unidos, América Latina y España. Luego de este éxito, ya radicado en España, publicó un nuevo álbum, “Gatos y palomas” en 2007. Posteriormente, ha editado otros discos como “Malditas canciones” y “Lo dije por boca de otro”. Este último incluye todas las canciones compuestas para diversos artistas. En 2016, presenta el CD+DVD “Tanta magia en el Gran Rex”. En el año 2018 sale al mercado “Coti Sorokin y los Brillantes en Teatro Colón de Buenos Aires”. Un disco DVD grabado en dirento en el impresionante Teatro Colón de Buenos Aires, catalogado como unos de los 5 mejores teatros del Mundo, siendo uno de los pocos artistas de pop rock que han actuado en este recinto. Actualmente se encuentra de gira en España con visitas a Argentina y Latinoamérica, alternando concierto con la grabación y composición de lo que será su próximo disco de estudio.