Brazilian BondBuilder llega a España rompiendo los límites creativos , no los enlaces

viernes, 9 de agosto de 2019, 10:22 h (CET) Brazilian BondBuilder irrumpe en el mercado español desde Estados Unidos para posicionarse en el TOP de los protectores y tratamientos de los salones de belleza Coloristas como Aura Friedman, Adrian Wallace, Lorri Goddard, Rebecca Taylor hair, Linh Phan, Mustafa Avci, Franco Hernández, Chita Beseau y muchos más, no les falta en su color bar Brazilian BondBuilder.

B3 Brazilian Bond Builder, también conocido como ‘b3’ es una herramienta que destaca por su versatilidad. Utilizando un sistema de un solo paso científicamente avanzado, b3 Brazilian BondBuilder refuerza los enlaces que conforman el complejo de la membrana celular, ayudando a prevenir la pérdida de las células de la cutícula y la corteza responsables de soportar la estructura del cabello. Esta tecnología innovadora ayuda a reducir drásticamente la rotura y evita daños durante los servicios de color, mejorando la integridad estructural general del cabello, ya que ayuda a prolongar la retención y la vitalidad del color.

B3 está diseñado para facilitar los servicios de color en los salones de belleza.

Dos medidas, un solo paso

Demi Permanent Conditioner y B3 Brazilian BondBuilder es el tándem perfecto para los tratamientos express en el salón. La mezcla entre sí refuerza el cabello, aporta hidratación y sella drásticamente la cutícula.

Las modas vienen y van, sin embargo las modificaciones en el cabello acaban dañándolo y provocando deshidratación, roturas y degeneración del tejido capilar y la membrana celular. Es el tratamiento must have para las chicas que les encanta mantener su balayage o sus colores fantasía sin perder la vitalidad y fuerza de su cabello.

¿Por qué se daña el cabello?

El daño resulta de una combinación de muchos factores; no solo de servicios químicos, estilismo diario o estrés ambiental. Cuando se colorea o alisa el cabello, los enlaces que forman el complejo de la membrana celular se rompen para que el color se pueda depositar o, en el caso de aligeramiento, se elimine.

A medida que el complejo de la membrana celular se vuelve a unir, muchos de estos enlaces cruciales ya no se fusionan, lo que lleva al rápido deterioro de la cutícula y las células de la corteza responsables de soportar la estructura interna del cabello.

¿En qué consiste B 3?

B3 Brazilian BondBuilder es una herramienta profesional innovadora clínicamente demostrada creada para penetrar en la corteza del cabello. Se ha comprobado que vuelve a unir los enlaces que se rompen durante todos los servicios de color, utilizando un sistema de administración anhidro y un copolímero específicamente diseñado para reducir dramáticamente el daño.

B3 trabaja a nivel celular, dirigiendo y reparando los enlaces rotos y comprometidos que causan que el cabello se rompa con el tiempo sin obstaculizar o alterar el proceso de la coloración.

¿Qué aporta b3 a los salones de belleza?

Mezclar b3 Brazilian BondBuilder en todas las formulaciones de color ayuda efectivamente a restaurar la integridad del cabello. El resultado es una reducción dramática en la rotura durante los servicios de color para el cabello que es notablemente más saludable y resistente, y un color más vibrante y más duradero inmediatamente después de las citas al salón de belleza.

¿B3 tiene mantenimiento en casa?

"b3 Brazilian BondBuilder Color Care" es el nombre del redescubrimiento e incluye un conjunto de tres partes, champú, acondicionador y reconstructor que se puede usar en casa. Tiene el mismo resultado que otros mantenimientos, con la ventaja que se puede hacer todo de una vez en la ducha y sin más productos adicionales.

