Los sujetadores invisibles hacen su agosto en verano, según Gisela Intimates Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 15:22 h (CET) La época estival es sinónimo de una vestimenta más ligera para hacer frente a las altas temperaturas, de ahí que sea la etapa en la que más compras de sujetadores invisibles, que no impide que las mujeres lleven escotes o vestidos sin cuello, según apuntan desde Gisela Intimates Las tiendas de lencería hacen su agosto en el mismo mes en lo que a sujetadores invisibles se refieren por el auge de los vestidos que dejan los hombros al descubierto, ya que es la época del año en que se puede vestir de este modo para afrontar el calor.

Llevar sujetadores siempre ha supuesto un escollo para vestir determinadas prendas hasta que aparecieron los artículos conocidos como invisibles, los cuales pueden pasar desapercibidos con prendas de ropa que dejen los hombros al aire.

El mercado de los invisibles ha evolucionado en gran medida en los últimos tiempos, con prendas realmente sofisticadas que cumplen la función de no destacar en el outfit veraniego.

Los sujetadores sin tirantes, por tanto, son los más adecuados para incorporarlos entre las prendas más veraniegas.

Otra de las razones por las que triunfa este tipo de prendas es la amplia gama de artículos de todo tipo que cumplen estas características: con foam, con aro flexible, con cierre de distintas posiciones y en distintas copas.

Diseñados con las más sofisticadas tecnologías, son prendas idóneas para llevarlas con total discreción sin comprometer la comodidad necesaria en esta prenda íntima que es tan necesaria en el día a día de las mujeres.

Los adhesivos, un éxito de ventas

Destacan entre los sujetadores invisibles por el auge de sus ventas los sujetadores adhesivos, que pueden ser de tela o de silicona, dependiendo de los gustos de quien se lo vaya a implementar. Son prendas que se pueden adherir al pecho excepto en la parte del pezón, lo que consigue una sujeción invisible.

Se trata de la mejor opción para combinarlos con diseños con la espalda al descubierto o con escotes muy pronunciados, como en las prendas de fiesta.

Además, también hay modelos en el mercado de sujetadores invisibles con relleno que cumplen una doble función con absoluta discreción, satisfaciendo las necesidades de las interesadas en lencería de calidad de este tipo.

Gisela Intimates es una firma de referencia en la venta de lencería de primera categoría a través de internet, poniendo un empeño máximo en garantizar la satisfacción plena de sus clientes a través de un servicio cercano, serio, profesional y personalizado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.