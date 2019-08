Las propuestas de entradas.com para disfrutar de Madrid en agosto Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 14:43 h (CET) Con la llegada del mes de agosto, son muchos los que suspiran porque el contador de vacaciones se ha vuelto a poner a cero. Pero quedarse en Madrid en agosto no es sinónimo de aburrimiento Agosto es, sin duda, el mejor mes para hacer planes y entradas.com propone la siguiente selección para disfrutar de todo lo que puede ofrecer la capital este verano.

Al frescor del teatro

Más allá del tapeo y las cañas en la terraza y de los cocktails en los rooftops hay un mundo entero por descubrir dentro del teatro. entradas.com recomienda aprovechar agosto para ver la obra Cinco Horas con Mario, un documento vivo de las preocupaciones económicas, religiosas, políticas, sexuales y morales imperantes en 1966 que Delibes, a través del lenguaje de su protagonista, dejó retratadas con nitidez, de forma que la vida española de entonces llega a palpitar viva en sus palabras. Lola Herrera vuelve a meterse, 40 años después del estreno de este clásico, en la piel de Carmen Sotillo, un personaje que cambió para siempre su carrera teatral, y del que poder disfrutar en agosto en la capital.

Burundanga es la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica, pero también una comedia de Jordi Galcerán en la que las risas están aseguradas. El espectáculo perfecto para aquellos que prefieren reírse del amor pero, en el fondo, son unos románticos empedernidos.

Los musicales no descansan en verano

Una muy buena forma de hacer frente al calor de agosto es refugiándose en obras como La Llamada, un musical sobre la fe, la amistad, el primer amor, el electro-latino y Whitney Houston que llevará directo al cielo (de Madrid). Agosto también es perfecto para disfrutar por fin de esos musicales que nunca pasan de moda y en los que cuesta encontrar entradas. Es el caso de El Rey León, una obra que trasporta al espectador al exotismo africano y que sorprenderá con la espectacular y colorida puesta en escena de una de las historias más conmovedoras de todos los tiempos.

Verano y música, la mejor combinación

Rhapsody of Queen, un nuevo espectáculo internacional donde cuatro cantantes y una potente banda de rock interpretan los éxitos más importantes de Queen y Freddie Mercury, acompañados por un gran despliegue técnico y visual para no dejar indiferente a nadie. Forever es un espectáculo que rinde homenaje al rey del Pop haciendo un intenso recorrido por los mayores éxitos de Michael, con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos especiales que sorprenderán a los admiradores de su música y su obra.

Los estrenos más frescos de la gran pantalla

¿Disfrutar del cine prácticamente vacío y sin gente alrededor? Eso es precisamente lo que pasa en agosto, que el cine se convierte en el salón de casa y se puede disfrutar, palomitas en mano, de estrenos como Érase una vez en Hollywood , una película de Quentin Tarantino y actores como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, o Al Pacino que se sitúa en el Hollywood de finales de los años 60, o de Mascotas 2, una divertida película animada para toda la familia en la que se descubrirá a qué se dedican las mascotas cuando sus dueños salen de casa.

Para los más pequeños de la casa

Agosto también es perfecto para hacer planes con los más pequeños. Gracias a las nuevas versiones de cuentos clásicos como Aladín y La Bella y la Bestia, los niños podrán disfrutar de sesiones de teatro o de cine y palomitas en familia y divertirse con sus canciones y sus personajes míticos.

Para los aficionados al fútbol

¿Poder recorrer el Bernabéu tranquilamente, visitando todos sus míticos rincones… y hacerlo sin prisas? Agosto es sin duda el mes perfecto para hacer realidad el sueño de todo madridista y poder contemplar sin agobios las mejores vistas panorámicas del estadio, los vestuarios de los jugadores y la exposición de trofeos.

