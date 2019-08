Las cachimbas aumentan sus ventas en los últimos años Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 13:58 h (CET) Las cachimbas son un producto que siempre se han vendido muy bien según cachimbayshisha Las cachimbas son un producto que ayuda a la gente a que se reúnan en torno a ella, ya sean en reuniones al aire libre o en casa siendo algo más íntimo, hoy desde cachimbayshisha hablan sobre el incremento de este producto y como une a amigos y hasta familias.

En verano las cachimbas son un producto que aumentan sus ventas debido a que la gente se junta con el buen tiempo que hace y se van a un local o quizás prefieran hacerlo al aire libre. Es uno de los sectores que cada vez más está al alza por las experiencias que brinda. Esto es debido a que en un mundo donde la tecnología ha provocado que la mayoría de las conversaciones se realicen por los móviles o aplicaciones, las Cachimbas reúnen a amigos, parejas y familias fomentando el dialogo, las risas y gratos momentos que siempre los recordaras.

Las cachimbas han evolucionado, y ya no son iguales que las de hace siglos, aunque algunas intentan mantener el estilo. Se pueden encontrar algunas con formas como la famosa arma rusa de la Segunda Guerra Mundial, la AK-47, de calaveras o de ovnis y entre otros. Incluso se pueden encontrar sishas que se iluminan con luces LED que hace que se pueda ver por la noche y a la vez cambiando los colores con un mando muy simple. Además, las cachimbas típicas solo tienen un mango para fumar, pues las de ahora se pueden encontrar hasta un total de cuatro para que nadie tenga que esperar y se pueda fumar a la vez.

Uno de los accesorios que tienen más fama son los tipos de sabores que se pueden poner para cuando lo fumas. Hay una gran variedad, los más típicos son los de frutas como las de melón, hierbas o fresas, pero también hay de sabor a galleta o a piedras.

La empresa cachimbayshisha comentaba como era un elemento para hacer ocio con las personas “El fumar cachimba es una forma de que puedas quedar con tus amigos y paséis un buen rato mientras os poneis al día. Siempre ha sido un producto que se ha vendido muy bien, pero cada vez ya que es un tipo de ocio que atrae a mucha gente. Se están instalando muchos locales de cachimbas por las ciudades, y muchos particulares también las compran.”

Los aspectos negativos de la cachimba es que contiene una gran cantidad de toxinas respecto al tabaco. Eso unido a que el humo no es bueno, es recomendable su uso esporádicamente y no diariamente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.