La Asociación Española de Cirujanos impulsa sus becas de ayuda a la colaboración internacional

Se otorgan a miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en países en vías de desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo Cada vez son más las personas que deciden dedicar parte de sus vacaciones a realizar voluntariado o colaboración solidaria. Por esta razón, desde la Asociación Española de Cirujanos (AEC), se otorgan cada año Becas de Ayuda a la Colaboración Internacional, unas ayudas cuyo objetivo es ayudar a cirujanos, miembros de la sociedad, a llevar a cabo o a participar en proyectos de colaboración internacional en países en vías de desarrollo. Estas ayudas permiten sufragar los gastos de viaje y estancia en el centro de un equipo quirúrgico o facilitar a cirujanos del centro receptor una estancia de formación especializada en nuestro país, entre otros.

La AEC, que cuenta desde 2017 con una sección destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria coordinado por el Dr. Carmelo Loinaz, entregará las becas de 2019 en la XXII Reunión Nacional de Cirugía, que se celebrará en Santander los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Entre los socios que han recibido estas becas se encuentra la cirujana Teresa Butrón, que es Facultativo Especialista de Área en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. La Dra. Butrón, que recibió esta beca en 2015 y 2018, es una de los fundadores de la ONG, Cirujanos en Acción, que surge para realizar proyectos quirúrgicos en países emergentes y en vías de desarrollo. Con ella, viajará en septiembre a Uganda para la inauguración del pabellón quirúrgico del Holy Innocents Hospital que se ha construido con la ayuda, entre otros, de la ONG.

Para la Dra. Butrón recibir la beca de la AEC fue una buena experiencia: “toda ayuda es bien recibida ya que las campañas tienen un coste económico que incluye viaje, estancia y manutención, además del tiempo utilizado en ellas, que suele ser en periodos vacacionales. En las misiones trabajo como sé hacer: aprendo, enseño, opero y soy consciente de que ayudo a mejorar la calidad de vida de personas que la tenían mermada por hernias gigantes que les impiden trabajar u otras patologías y esas personas lo agradecen con sus miradas, da igual la lengua. Así han pasado 10 años y como es habitual, lo más costoso es la organización y la burocracia que a veces es eterna”.

Recibir este tipo de ayudas es fundamental para los cirujanos que desarrollan estas actividades, ya que,“en algunas comunidades autónomas esta actividad está regulada como labor humanitaria o de cooperación con permiso con sueldo, pero en la mayoría no es así . La legislación no está unificada en el territorio español, por ello este tipo de beca ayuda a que se pueda favorecer a los voluntarios asumiendo parte del coste. Nuestra fundación tiene pocos socios donantes y recibe algunas donaciones de organizaciones como la AEC y sus becas de cooperación y eso es importantísimo paran nuestra labor”, declara la Dra. Butrón.

La Dra. Belén Merck es profesora en la Universidad Cardenal Herrera CEU y cirujana en el Hospital Vithas Rey D. Jaime de Castellón. “Solicité la beca, porque nuestro proyecto Medipinas, necesitaba la implicación de otros médicos para mejorar la oferta a los pacientes filipinos. Otros años, he viajado sola y he trabajado con la ayuda de nuestros colegas filipinos y con estudiantes de la Universidad. La beca de la AEC ha permitido financiar el desplazamiento de un cirujano experto, el Dr. Antonio Barrasa, y de un anestesiólogo, el Dr. Antonio Villalonga, con una larga experiencia en cooperación internacional. La implicación de estos dos profesionales ha hecho posible la cirugía de casos complejos de cirugía de tiroides y tumores malignos”.

Para la doctora Merck, “trabajar en cooperación es un reto constante. Los casos tienen una complejidad adicional debida a las condiciones socioeconómicas de los pacientes. A nivel humano, es lo mejor que me ha pasado. He conocido personas increíbles, muchas de ellas españolas, que trabajan en Filipinas con los más pobres. Cuando regresas a España, sientes que has hecho un poco para ayudarles”.