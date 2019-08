El flexitarianismo es la dieta más equilibrada Comunicae

jueves, 8 de agosto de 2019, 12:38 h (CET) Si una alimentación está basada en el consumo de frutas y verduras, pero sin renunciar (ocasionalmente) a un buen plato de origen animal, se trata del flexitarianismo. Lo cierto es que es un estilo de vida con cada vez más adeptos y no es de extrañar ya que se presenta como la dieta definitiva: saludable, rica en nutrientes y fibra y sin restricciones. Bodega de los Secretos, el restaurante situado en la más popular y antigua bodega de Madrid, revela las claves de la dieta perfecta y sus beneficios La dieta flexitariana está compuesta por un 80% de dieta vegetariana y un 20% animal. Los flexitarianos se alimentan de frutas, verduras, legumbres y cereales, lácteos o huevos, pero no renuncian al pescado, carne o marisco de manera ocasional y en pequeñas dosis.

Se diferencia del veganismo o vegetarianismo en que el flexitariano no siente culpabilidad cuando consume algún producto de origen animal. Aunque sí muestra preocupación por el origen y la elaboración de los alimentos, la sostenibilidad y lo ECO. El consumo ocasional de alimentos de origen animal permite obtener los aportes de ácidos grasos Omega 3 necesarios para el organismo, proteínas y la vitamina B12. Además, es una alimentación baja en grasas saturadas y colesterol.

Se adelgaza sin pasar hambre. Muchos flexitarianos apuestan por llevar a cabo cinco ingestas de comida al día, no muy copiosas. Además, cuando eligen proteína cárnica, se deciden por blancas y magras.

Esta dieta no tiene efectos secundarios. Lo cierto es que más que una dieta es un estilo de vida sin contraindicaciones. Se puede llevar a cabo a cualquier edad y los beneficios no tardan en notarse: más energía, piel más luminosa, sistema inmunológico fuerte,etc.

Por último, promete más ahorro. Al reducir la ingesta de carne o pescado, se puede invertir más dinero en productos agrícolas BIO de calidad y aun así, el bolsillo sigue teniendo un respiro.

