​Los ecommerce españoles, suspendidos en sostenibilidad Solo dos de las 50 tiendas analizadas ofrece tanto envios bajos en CO2 como embalajes ecológicos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 8 de agosto de 2019, 03:12 h (CET)

El comparador de precios Idealo ha estudiado la oferta de envíos de las 50 tiendas más populares de su plataforma y concluye que únicamente el 12 % ofrece envíos sostenibles, una cifra que desciende hasta el 4 % si nos fijamos en el embalaje ecológico.



El estudio revela que sólo 6 de las 50 tiendas estudiadas ofrece envíos bajos en CO2. Estos son ecommerce que trabajan con Seur, compañía que se compromete a bajar un 10 % para el 2020 de las emisiones y a compensar el 100% de la huella de CO² en todos los envíos sin costes añadidos. La compañía ha centrado sus esfuerzos en la optimización de rutas, la conducción eficiente y la mejora de los ratios de entrega al primer intento para así reducir sus emisiones de gases contaminantes y contribuir a una logística más sostenible.



La empresa también ha analizado el empaquetado y destaca que solo 2 de las 50 tiendas analizadas cuentan con envases ecológicos: PC Componentes y Pañales Pingo. Esta última, además, es la única que ofrece ambas opciones juntas: envíos bajos en CO2 y embalaje sostenible. Se trata de una marca de pañales y toallitas ecológicos desechables.



La reducción de emisiones continúa siendo uno de los caballos de batalla del comercio electrónico. Un estudio realizado por la Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency – IEA) entre 1990 y 2013 analiza relación entre las emisiones provenientes de la industria, la generación de energía y el transporte, donde este último es responsable por el 23% del total de emisiones de CO2 que nuestro mundo soporta (soportó en 2013).



Además, hay que destacar que las devoluciones son también una fuente adicional de emisiones, y en España se devuelve el 5,43 % de las compras online, según datos de Idealo. De hecho, España es el segundo país europeo que más devoluciones realiza en compras en marketplaces, solo por detrás de Alemania, que tiene una tasa de devolución de un 6,29 %. Informarse bien sobre de los productos antes de comprar reduce el ratio de devoluciones entre los usuarios.



Adrián Amorín, country manager de la compañía, ha resaltado que “es innegable que queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la sostenibilidad y el ecommerce si queremos hacer frente a los retos medioambientales que se plantean y a las exigencias de unos consumidores cada vez más concienciados con este tema.”



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Préstamos online: ¿Cómo obtener dinero fácilmente? Que las compañías hayan categorizado su amplia variedad de productos financieros no es un aspecto desfavorecedor para el cliente El mobile gaming facturará cerca de 412M€ este año en España La realidad virtual y la realidad aumentada impulsarán el consumo del mobile gaming El comercio electrónico impulsa el crecimiento de la logística La transformación digital está siendo lenta y no tan sencilla pero lo importante es que las empresas se han percatado de la importancia de adaptarse El uso limitado de la red 5G durante 2019 en España La tecnología 5G permite navegar a una velocidad hasta 100 veces superior al 4G pero el territorio es muy limitado ¿Cuáles son las diez consultas más frecuentes que les realizamos? El 26 de julio se conmemora el Día Mundial del Administrador de Sistemas Informáticos y con motivo de esta celebración, TeamViewer ha recopilado las principales consultas que sus expertos del servicio de asistencia reciben a diario.