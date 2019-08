Singles Week y otros eventos en Barceló Bávaro Comunicae

miércoles, 7 de agosto de 2019, 16:02 h (CET) Singles Week, Miss Mundo Dominicana, Culinary Week y Torneo de Golf The Lakes, tendrán lugar entre septiembre y octubre Barceló Bávaro Grand Resort es uno de esos complejos hoteleros que ha sabido combinar a la perfección actividades y planes para ofrecer una experiencia completa a sus visitantes, desde su ubicación ideal en la maravillosa Playa Bávaro, pasando por una gastronomía de calidad y variada con más de diez restaurantes, hasta una amplia oferta de ocio para los más deportistas o para aquellos que tienen ganas de una noche de fiesta.

Barceló Bávaro Grand Resort, ofrece al cliente experiencias únicas que posicionan al complejo como un referente en sus eventos especiales:

Del 27 al 29 de septiembre tendrá lugar el Torneo de Golf, The Lakes en su octava edición con el formato, Stableford individual modificado al 75% del Hándicap. El Torneo contará con 1 día de práctica y 2 de Torneo. Consulta el programa aquí

Del 23 al 29 de Septiembre, Barceló Bávaro Grand Resort, acoge al certamen de belleza más popular de República Dominicana, Miss Mundo Dominicana. Más de 20 candidatas a la corona, competirán por ser la representante de este paraíso tropical en el certamen de Miss Mundo 2019.

Del 07 al 14 de octubre tendrá lugar la Singles Week. Una semana en la que los huéspedes disfrutarán de múltiples y divertidas actividades cenas, fiestas temáticas, música, juegos, fiestas en la piscina y playa, cócteles, excursiones, fotos y mucho más. Se puede descubrir el programa de actividades aquí

Del 20 al 27 de octubre la Culinary Week, Barceló Bávaro Grand Resort, celebra la 6ta edición de la Culinary Week donde conmemoran los sabores del mundo con un total de 9 chefs, configurando más de 6 cenas en los diferentes restaurantes temáticos del hotel:

- Cena italiana a cargo del chef italiano Ciro Casola

- Cena española a cargo del chef del Restaurante El Gallego

- Una exquisita cena mediterránea a 4 manos en el Restaurante La Brisa, en Barceló Bávaro Beach, protagonizada por la pareja de chefs del Restaurante Nipau, Nicolás Frigerio y Paula Fernández

- Alejandro Garduño, chef ejecutivo de Occidental Punta Cana, quien trasladará a los clientes a México, su tierra natal

- Pasear por los sabores de París con el Chef Philippe Mongereau, de origen francés

- Culminan la Culinary Week con una cena caribeña a 6 manos a cargo de los chefs ejecutivos de Barceló Bávaro Grand Resort Eliexy Collado y Roberto de la Cruz y Nelson Minaya de Occidental Caribe.

Barceló Bávaro Grand Resort, ha habilitado tarifas especiales comisionables para cada uno de los eventos. Solicita información en bavaro@barcelo.com

Acerca de Barceló Bávaro Grand Resort:

Barceló Bávaro Grand Resort, distingue dos hoteles de ensueño. El primero de ellos, el Barceló Bávaro Palace, ofrece a toda la familia un paraíso a medida las 24 horas del día; por otro lado, el Barceló Bávaro Beach - Adults Only, posee los rincones más exclusivos para que sus huéspedes disfruten del maravilloso enclave sin niños alrededor.

Su ubicación privilegiada frente al mar del 80% de sus habitaciones y servicios, le convierte en un ‘Beach Front All Inclusive Resort ‘inigualable.

Acerca de Barceló Hotel Group:

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. www.barcelo.com

