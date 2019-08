Rentokil Initial recomienda cómo prevenir ataques de la avispa asiática Comunicae

miércoles, 7 de agosto de 2019, 13:22 h (CET) Rentokil Initial ha lanzado una campaña con las claves para diferenciar a la avispa velutina o asiática y prevenir sus picaduras Datos del Observatorio Nacional de Plagas de 2018 revelaron que las solicitudes de servicios contra avispas fueron del 8% en el país.

La avispa velutina o asiática es una especie exótica de China que ha llegado con fuerza a varias zonas de España, a tal punto que los expertos calculan que en diez años ocupará todo el territorio nacional. Esta rápida expansión se debe a las condiciones climáticas favorables, la ausencia de depredadores que puedan frenar su alta tasa de reproducción y la existencia de inagotables fuentes de alimento en la península ibérica.

En concreto, la avispa velutina se alimenta de todo tipo de insectos e invertebrados, siendo voraces cazadoras de abejas, con el consiguiente problema para el ecosistema debido a que está provocando importantes daños en la apicultura y en la agricultura. Asimismo, se alimentan del néctar de las flores y de las frutas maduras de los árboles.

Desde su llegada en 2004 al suroeste francés, se ha comportado como una especie invasora y, tras detectarse en 2010 su presencia en el País Vasco, se ha ido extendiendo por las comunidades autónomas de Asturias, Navarra, Galicia, Cataluña y Aragón.

Aunque no es una especie más peligrosa que la avispa común -tan sólo se diferencia en la mayor cantidad de veneno que inyecta-Rentokil Initial ha presentado una guía sobre cómo reconocerla y prevenir su incidencia.

Cómo reconocer una avispa velutina

Las claves para reconocer a la avispa velutina se centran en tres aspectos: tamaño, abdomen y patas.

La envergadura de la avispa asiática es su rasgo más distintivo. Las reinas pueden llegar a medir hasta 3,5 centímetros de largo y las obreras 2,5 centímetros, lo que supone entre uno y dos centímetros más que la avispa o la abeja común.

El abdomen de la avispa asiática es marrón, a excepción de un último segmento anaranjado, mientras que las avispas tienen un abdomen amarillo y negro. Por último, las patas de la especie velutina o asiática son oscuras con terminaciones amarillas, mientras que el color predominante en las patas de la avispa común es el amarillo.

Existen otras dos particularidades a tener en cuenta en el reconocimiento, aunque son algo más complicadas de distinguir. Una es la franja en el abdomen, ya que la avispa asiática tiene una franja delgada y amarilla, mientras que en la avispa común predominan las franjas amarillas y negras como las del resto del cuerpo. Además, la cabeza es marrón oscuro, casi negra, en la avispa asiática, y completamente negra en la avispa común.

¿Igual de peligrosa que la avispa común?

En los últimos años, la velutina se ha ganado el calificativo de “asesina”, pero lo cierto es que no es agresiva per se y causa el mismo daño que las avispas comunes. Al tener un mayor tamaño, suelen inocular más veneno y producir una reacción cutánea más dolorosa.

Aunque el riesgo de picaduras ha aumentado con la expansión en el número de nidos en zonas urbanas y periurbanas, según los datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), la incidencia de fallecimiento por este tipo de picaduras ronda el 0.08%, lo que muestra que es una cifra relativamente baja.

Cómo prevenir la presencia de la avispa velutina

Dado que están muy presentes y pueden hacer pasar una experiencia dolorosa. Rentokil Initial, ha lanzado una campaña con sencillas recomendaciones para evitar situaciones de riesgo y prevenir picaduras:

1.- Inspeccionar la casa en busca de avisperos. Desde el inicio de la primavera y el verano es importante revisar con detenimiento la casa y el jardín. Pueden situarse en el desván, garaje o cobertizo.

2.- Usar cubos de basura con tapa. Mantener siempre los cubos de basura o contenedores cerrados herméticamente y nunca colocarlos cerca de puertas o ventanas, ya que pueden atraerlas al interior de la vivienda.

3.- Mantener puertas y ventanas cerradas. Usar mallas antimosquitos si estas están abiertas.

4.- Conservar la distancia frente a los avisperos (3-5 metros). Si se encuentra un avispero se debe guardar siempre una distancia de seguridad y mantener alejados a niños y mayores de la zona.

5.- Mantener la calma. Moverse lentamente es una de las principales recomendaciones en caso de estar rodeado por avispas.

6.- No gritar o agitar los brazos. En vez de espantarlas, los movimientos bruscos vuelven a las avispas más agresivas.

7.- Evitar colores y olores fuertes. Limitar el uso de colonias o perfumes cuando se está al aire libre, así como estampados florales en prendas.

8.- Acudir a profesionales. Sea cual sea el tipo de avispa, los expertos de Rentokil Initial recomiendan no tomar medidas por cuenta propia y acudir a los profesionales cuando la situación en el hogar o en el negocio así lo requiera.

