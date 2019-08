Así cambia el cuerpo cuando se dejan las harinas Comunicae

miércoles, 7 de agosto de 2019, 11:02 h (CET) Las harinas están presentes en la vida diaria en forma de pizza, galletas o en un inocente trozo de pan. Aunque los carbohidratos son nutrientes que el cuerpo necesita y, en dosis controladas, forman parte de un estilo de vida saludable, las harinas refinadas no tienen aporte nutricional e intervienen en el aumento de peso y problemas como la diabetes. LaBendita, la gastroteca más chic del barrio de Salamanca, revela qué le ocurre al cuerpo cuando no se consumen y propone una alternativa trendy muy sana Un vientre más plano. Este tipo de alimentos procesados industrialmente, pierden su fibra y parte de sus valores nutricionales. Además, ralentizan el metabolismo y favorecen la acumulación de grasas. Cuando se abandonan de la dieta y se opta por productos ricos en fibra, el intestino se limpia de manera natural y el abdomen se deshincha.

Si se dejan de consumir, se pondrá fin al estreñimiento. Al reducir el consumo de harinas, el cuerpo absorbe mejor la fibra y ayuda a tener una mejor digestión. Se obtendrá un mejor control de triglicéridos y colesterol. El consumo excesivo de este tipo de harinas aumenta las grasas que llegan al torrente sanguíneo. Asimismo, una mejor circulación sanguínea. La presión alta se normaliza y el corazón late a buen ritmo.

El cuerpo tendrá más energía. Las harinas refinadas ralentizan el metabolismo, dificultan la digestión y provocan esa sensación de ´pesadez´, al abandonar su consumo, el cuerpo se resetea.

La Bendita Gastroteca propone algunas alternativas, como preparar snacks saludables como fruta de temporada o crudités de verdura; optar por harina de arroz o garbanzos para preparar los platos favoritos o consumir bebidas saciantes como batidos verdes, manzanilla o leche de avena.

Además, deleita con uno de sus sabrosos platos disponible en la carta: Un plato perfecto, sano y delicioso, para verano y para cualquier dieta baja en carbohidratos: Ceviche de corvina y langostinos PVP 8,50/ 14 euros.

