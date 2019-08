Lifesize mejora su servicio de videoconferencia para dispositivos móviles, web y de escritorio

Las nuevas características agregan mayor escalabilidad, opciones de configuración y simplicidad a los servicios, aplicaciones y controles de administrador basados en la nube Lifesize, proveedor global de soluciones de colaboración por vídeo en la nube, presenta nuevas funcionalidades de su servicio de videoconferencia para dispositivos móviles web y escritorio. Con ellas, los clientes podrán contar con opciones adicionales de configuración y control a la hora de utilizar la plataforma cloud de Lifesize.

"Los nuevos servicios dan respuesta a la demanda de nuestros clientes, el feedback de los usuarios y la evolución de las necesidades del mercado de la videoconferencia”, comenta Juan Aracil, Country Manager de Lifesize Iberia. "Hemos creado, diseñado y actualizado nuestra plataforma para proporcionar a los clientes una experiencia consistente y mejorada en dispositivos móviles, web y escritorio. Con las nuevas funcionalidades los clientes podrán mejorar el uso de la videoconferencia desde y como prefieran”.

Móvil, web y escritorio

Las nuevas funcionalidades de la aplicación móvil de Lifesize incluyen la incorporación del uso compartido de la pantalla desde dispositivos móviles, lo que permite a los equipos distribuidos compartir y colaborar de manera efectiva en el contenido durante las reuniones desde donde se unan, así como la opción de cambiar la aplicación móvil de Lifesize a modo “sólo audio”.

Para las experiencias web y de escritorio, la compañía ofrece a través del Microsoft Store una nueva aplicación para programar directamente reuniones de video y emitir invitaciones rápidas para reuniones a través de Microsoft Outlook. Además, los usuarios pueden conectar rápidamente sus calendarios de G Suite u Office 365 para ver las próximas reuniones de video dentro de las aplicaciones web y de escritorio, recibir una notificación cuando una reunión vaya a comenzar y unirse con un simple clic.

Para facilitar el acceso a las reuniones con un simple clic desde dispositivos Mac o PC, los complementos para Chrome, Firefox y Safari se han actualizado junto con los existentes para Internet Explorer y Microsoft Edge. Cuando un usuario accede a un enlace de llamada de Lifesize a través de uno de esos navegadores, el iniciador detecta automáticamente que la aplicación de escritorio Lifesize está instalada y la abre para comenzar de inmediato la reunión.

Controles administrativos

Gracias a las nuevas funcionalidades añadidas a la Consola de Administración de Lifesize los administradores de cuentas pueden personalizar las invitaciones según las necesidades concretas de su empresa simplificando el proceso de programación y participación a reuniones de usuarios e invitados. Los administradores de Lifesize pueden mejorar la gestión de las invitaciones proporcionando un solo enlace para unirse, o configurar las invitaciones al incluir una ruta para unirse a través de Skype for Business, eliminar texto o enlaces predeterminados no críticos, resaltando hasta cuatro números teléfonos públicos PSTN internacionales (si se tiene esta opción contratada) y mucho más.

Los administradores ahora también pueden ocultar reuniones, sistemas de sala o usuarios del directorio interno completo o de grupos definidos de usuarios, preservando la privacidad y manteniendo una comunicación productiva. Las últimas funciones y mejoras de aplicaciones y aplicaciones móviles, web y de escritorio de Lifesize hacen que la comunicación y colaboración de video a nivel empresarial sea más productiva y fácil de usar. Ofrecen:

Ampliar la capacidad de compartir contenido. Realizar reuniones de hasta 300 participantes y compartir contenido o pantallas con los participantes desde cualquier dispositivo móvil que ejecute la aplicación Lifesize.

Establecer formas más simples de iniciar y unirse a videollamadas desde cualquier navegador, dispositivo móvil o de escritorio, Microsoft Outlook o integraciones de calendario con G Suite y Office 365.

Otorgar a los administradores más capacidad de configuración y control. Podrán personalizar las invitaciones, proporcionar un solo enlace para unirse o una ruta para participar a través de Skype for Business, usar números de teléfono públicos PSTN de múltiples países, todo a través de conmutadores básicos en la Consola de Administración.

