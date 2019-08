La vida es mucho más feliz con amigas en Barceló Emperatriz

El verano es sinónimo de viajes; momento perfecto de escapar de la rutina diaria y buscar experiencias que hagan sentir cosas nuevas…pero ¿qué pasa si toca quedarse en Madrid? Disfrutar de un verano urbano no tiene porqué envidiar nada al resto de veranos y es que Barceló Emperatriz ofrece el plan perfecto para escapar, con amigas, del terraceo masivo, el sol abrasador y las piscinas aglomeradas de gente. El hotel propone recorrer los hotspots madrileños elegidos por las principales influencers del país a través de guías como la que ofrece el Barceló Emperatriz, que recoge sitios mágicos que visitar en la capital. Además, el hotel propone diferentes alternativas para que sea una escapada perfecta.

'Happy Bday Darling'

El hotel Barceló Emperatriz, ubicado en el madrileño barrio de Salamanca, tiene como objetivo mimar con cada detalle a sus huéspedes. El hotel pone al servicio de los huéspedes la posibilidad de si la escapada es por un cumpleaños decorar la habitación adhoc para darle una sorpresa nada más llegar.Una deliciosa tarta con velas, globos Instagram friendly para poder colgarlo en las redes sociales, flores naturales…todo para conseguir una sorpresa increíble.

'I´m so healthy'

Para la que su grupo de amigas son fitness y healthy, tranquilas, también está la opción perfecta para una escapada. Sus habitaciones incluyen la opción de cambiar el mini bar que incluye en las habitaciones por un Minibar Beauty, con mascarillas faciales y todos los mimos necesarios o un Minibar Healthy para las que quieren mantener la línea y hacer deporte en el gym no se tenga un desliz con las chocolatinas del minibar.

'We are cool girls'

Con un estilo clásico inspirado en la emperatriz Eugenia de Montijo y una decoración acogedora estilo años 50, el Bar Eugenie es el lugar al que ir para merendar helado de amapolas, bizcochitos recién hechos y combinarlos con una refrescante oferta coctelera que incluye el frozen cóctel Emperatriz.

Después de una intensa tarde de compras por las mejores calles de Madrid como Serrano y Ortega y Gasset, un break siempre viene bien, y más, si es con bizcochos made in home.

