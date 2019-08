La Compañía Loro Parque presenta el reconocimiento de Siam Park como mejor parque acuático del mundo por sexto año consecutivo Comunicae

martes, 6 de agosto de 2019, 14:10 h (CET) Se anuncian los resultados de TripAdvisor como mejor parque acuático del mundo, las estrategias contra el plástico de un solo uso y la investigación CanBio Loro Parque ha presentado, este viernes 2 de agosto, los resultados de Siam Park como mejor parque acuático del mundo al haber recibido, por sexto año consecutivo, el premio Travellers’ Choice de TripAdvisor. Al mismo tiempo, se han expuesto los avances de los proyectos de Loro Parque Fundación y las estrategias de eliminación del plástico de un solo uso en todas las instalaciones de la Compañía.

El evento realizado en el Real Casino de Tenerife ha contado con la participación del presidente de la Compañía Loro Parque, Wolfgang Kiessling; el vicepresidente de la Compañía y también presidente de Siam Park y de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling; el director de Loro Parque Fundación, el Dr. Javier Almunia y el director científico de la Fundación, Rafael Zamora.

Sobre el reconocimiento de Siam Park, el presidente Christoph Kiessling ha revelado que “las claves del éxito” son “aparte de transmitir la filosofía de Loro Parque, en temas de servicio, amabilidad, sonrisa y profesionalidad del equipo, son la buena relación precio-calidad y el buen funcionamiento de energías responsables”.

En cuanto a los proyectos de conservación del medioambiente, el presidente de Loro Parque ha resaltado que se ha “hecho un compromiso con Canarias”. Por ello, se ha dado un millón de euros para el proyecto CanBio, en colaboración con el Gobierno de Canarias que ha aportado otro millón, para la investigación del cambio climático en el mar y la acidificación oceánica y sus efectos en la biodiversidad marina de Canarias y la Macaronesia, especialmente sobre los cetáceos, tortugas marinas, tiburones y rayas.

Así, a través de este proyecto, que está previsto que se lleve a cabo en 4 años, se pretende proteger a los animales que viven en este espacio y ser ejemplo para otras regiones, ha detallado el director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia.

Asimismo, la ocasión ha servido para dar a conocer que la compañía ha eliminado más de 30 toneladas de plástico de un solo uso y han anunciado que aspiran seguir promoviendo la búsqueda de soluciones para mantener los océanos más limpios.

"No debemos olvidar que no podemos vivir sin plástico” por lo que “solo podemos reducir su uso allí donde tengamos la capacidad de intervenir", ha enfatizado el presidente de la Compañía, Wolfgang Kiessling.

De esta forma, los representantes de Loro Parque, reconocido como mejor zoológico del mundo, han detallado su objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre el problema ambiental que enfrentan los océanos y las diferentes especies que habitan en ellos.

Loro Parque Fundación salva 9 especies en peligro de extinción

Asimismo, el director científico de Loro Parque Fundación, Rafael Zamora, ha destacado que el 100% de los ingresos que recibe la Fundación son destinados a programas de conservación de la naturaleza. Así, a través de sus más de 180 proyectos y de 19,7 millones de dólares invertidos, se han logrado salvar a 9 especies de la inminente extinción en diferentes partes del mundo.

