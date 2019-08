La Andaluza de Toledo un oasis del sur en plena ciudad Comunicae

martes, 6 de agosto de 2019, 14:02 h (CET) La Andaluza de Toledo, ubicada en la plaza de Cuba nº 4, se ha convertido en un auténtico oasis de la ciudad para quienes quieren disfrutar de auténticos bocados del sur sin necesidad de viajar Con más de 60 referencias de tapas y raciones de la mejor gastronomía andaluza y española, en La Andaluza de Toledo, bar de referencia en tapas andaluzas, destacan sobre todo los cartuchos de frituras de pescaíto frito, como los boquerones, las Ortiguillas, los salmonetes, tortillitas de camarones… y así hasta 8 referencias más. No es de extrañar, pues es sabido que en la tierra de Andalucía, estas tapas suelen ser los platos estrellas del verano.

Los franquiciados del local, que son quienes trabajan diariamente allí para ofrecer el mejor servicio a todos sus comensales, señalan que de su carta no solo destacan los fritos, otros platos como las lagrimitas de pollo o el bacalao con salmorejo y las opciones de tierra y mar son también muy solicitados por la clientela.Así platos como el solomillo al Whisky, la carrillada, las gambas al ajillo, las coquinas o las costillas a la barbacoa, salen de cocina para deleitar a los comensales que van a visitarlos día a día.

"Disfruta del sabor de Andalucía allá donde vallas y donde se elijas", lema con el que La Andaluza recorre la península. Nadie se resiste a una buena tapa en una terraza de verano disfrutando del sabor de la tierra.

El local cuenta con un amplio salón comedor y una terraza estupenda, para poder disfrutar de sus productos en varios ambientes, están abiertos todos los días desde las 11 hasta la 1:00 de la mañana, además aceptan reservas a través del siguiente número de teléfono 666 31 25 94. Si se está por la zona y se quiere dar un capricho andaluz, no hay que dudarlo y visitarlos. Están convencidos de que la experiencia será inigualable.

