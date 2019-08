Smartick, premio Internacional al Mejor Modelo de Negocio Comunicae

martes, 6 de agosto de 2019, 12:50 h (CET) El método de aprendizaje online de las matemáticas para niños de 4 a 14 años ha recibido una mención especial en la categoría "Transformación Digital" en estos premios que, desde hace 10 años, organizan Development Systems y la Asociación para El Progreso de la Dirección (APD) Smartick, método de aprendizaje online de matemáticas para niños, ha recibido la mención especial en el Premio Internacional al Mejor Modelo de Negocio, dentro de la categoría ‘Transformación Digital’, por su innovador método educativo que permite a los alumnos trabajar a su máximo nivel en matemáticas de forma personalizada. Miles de niños de más de 100 países se benefician de este método que ha sido reconocido por instituciones como Harvard, MIT e INSEAD.

Osborne ha recibido el Premio al Mejor Modelo de Negocio por ser una de las empresas con mayor reconocimiento a nivel mundial. La entidad, además de colaborar con marcas tan prestigiosas como Cinco Jotas, Nordés o Carlos I, posee el toro de Osborne, símbolo reconocido en todos los rincones del mundo.

El Premio Internacional al Mejor Modelo de Negocio, organizado desde hace 10 años por Development Systems y la Asociación para El Progreso de la Dirección (APD), identifica a las organizaciones destacadas por la transformación en sus modelos de negocio.

La entrega de premios será el próximo 8 de octubre de 2019 en Madrid. En el evento cada premiado compartirá con los asistentes las claves de su modelo de negocio y cómo están consiguiendo implantarlo a través de ponencias y mesas redondas. El acto estará presidido por Alberto Navarro, CEO de SEUR, y contará con la participación de los miembros del jurado, compuesto por: Carmen Hinchado (Endesa), María Paramés (Bankinter), Raúl Costilla (MAPFRE), Arturo Orea (BASF); Tomás Villén (Porsche), Jaime de Jaraiz (LG), Pablo Gómez (FM Logística), Leopoldo Boada (Oracle), Daniel Jiménez (Vodafone), Enrique Saldaña (John Deere) y Alejandro Corominas (Loomis).

Smartick es un método de aprendizaje online de matemáticas para niños de 4 a 14 años. Gracias a su sistema de inteligencia artificial, identifica de forma automática el nivel de cada niño y adapta los ejercicios de las sesiones a sus necesidades de aprendizaje.

Esta startup fundada en 2009 por dos emprendedores españoles, Daniel González de Vega y Javier Arroyo, está cosechando numerosos reconocimientos. La Comisión Europea le ha otorgado 1,3 millones de euros para poner en marcha un estudio con el objetivo de maximizar el rendimiento de los niños en edad escolar. Además, ha sido elegida como una de las 15 mejores startups mundiales de 2016 por el jurado de The Next Web en Nueva York. En apenas 7 años en el mercado, medio millón de niños de 112 países, el último de ellos Singapur, se han registrado en el método. En 2016, la compañía estableció una nueva sede en Estados Unidos (Boston) e inició operaciones en México, Colombia, Perú, Sudáfrica y Singapur. Actualmente, cuenta con un equipo de 50 ingenieros, matemáticos, pedagogos, psicólogos y educadores

