Tensa calma en los mercados de electricidad y gas natural, antes de las curvas de final de año según Ayming

El mercado diario de electricidad aprovecha los bajos precios del gas en todos los mercados europeos para promediar en junio y julio un precio casi un 18% más bajo que en el mismo periodo de 2018 . Los mercados diarios de los hubs marcan valores mínimos de última década, mientras los mercados de futuros mantienen una alta volatilidad con una tendencia general bajista con fuertes repuntes puntuales Los mercados diarios tanto de electricidad como los de gas, viven en estos días un periodo de calma que está previsto que pueda alargarse hasta la llegada del frío en el mes de octubre. Esta situación se ve reflejada en unos precios, excepcionalmente bajos en el caso del gas, debido a los excedentes de oferta existentes en este momento en el mercado, y de forma más moderada en la electricidad, si se compara con el histórico de los últimos 5 años, reconocen desde Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, al analizar el escenario actual.

La electricidad se beneficia del derrumbe de los precios de gas

Es cierto que el mercado diario en el mes de junio ha sido un 10% más bajo que el promedio de los últimos años y el de julio ha estado en línea con su histórico, sin embargo, hay que considerar dos aspectos importantes.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que se trata de una situación coyuntural, es decir, “no se debe pensar que los problemas que existen de base y que hicieron que 2018 fuese uno de los años más caros de la historia, se han solucionado”, afirma Javier Díaz, responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming. El origen de esta situación se encuentra en el momento que atraviesan los mercados de gas, después de un invierno y una primavera bastante suaves, que han contenido la demanda. Por lo que, tan pronto el frío haga nuevo acto de presencia en Europa, la demanda de gas se incrementará, presionando su precio en los mercados diarios. Esto a su vez, impactará en el precio de la electricidad en España.

Por otro lado, comparando la situación que se vivía en estos mismos días en 2018 con la de este año, permitirá conocer cuáles son los motivos que justifican principalmente esa diferencia de casi un 18% en el precio. A pesar del incremento de precio que han sufrido los derechos de emisiones de CO2 desde los 15€/ton, que cotizaba hace un año, hasta los más de 27€/ton en los que se sitúa actualmente. Según el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming, “la explicación la encontramos en la cotización de los combustibles: el gas hace un año se movía entre los 22 y los 25€/Mwh, dependiendo del país, y el carbón estaba alrededor de los 95$/ton. Ahora, el gas se sitúa la banda entre los 10 y 13€/Mwh y el carbón casi ha tocado los 50$/ton”.

Esta realidad ha llevado a los ciclos combinados de gas, a situarse entre las tecnologías que más han contribuido a la generación de electricidad en España durante los meses de junio y julio, situándose en muchos momentos como la principal.

Mientras tanto los futuros de electricidad, devuelven a la realidad

En contraste con la situación descrita en el mercado diario, los futuros se han revalorizados, afectados por el incremento de incertidumbre alrededor del Brexit, al abrirse de nuevo todas las posibilidades. De este modo, siguiendo el rally alcista del CO2, que pasó de 23.5€/ton a 29€/ton, los futuros para 2020, se han encarecido en junio desde los 55 a los 56€/Mwh, llegando a superar en julio los 57€/Mwh.

De este escenario alcista se desprenden, dos conclusiones. La primera es que la situación del mercado diario es transitoria ya que los futuros reflejan niveles de precio muy superiores a los promediados por el spot en las últimas semanas. Javier Díaz, considera “que los mercados de futuros están sobrevalorados considerando que nos encontramos en un escenario similar al del segundo semestre de 2018”.

El gas en mínimos históricos en los mercados diarios y alta volatilidad en los futuros

La cotización del gas, en los mercados diarios, ha llegado a mínimos históricos durante el mes de junio. “La principal razón que justifica esto es la contracción de la demanda por unas temperaturas anormalmente altas durante 2019, siguiendo la tendencia de uno de los inviernos más cálidos que se recuerdan en Europa y Asia. Junto al incremento de la oferta de GNL, sobre todo en EE. UU. y Australia”, recuerda Díaz.

Se espera que estos niveles de precio se mantengan hasta el inicio de la temporada invernal, y una de las consecuencias a nivel local de este escenario ha sido el aumento en los volúmenes negociados que en el Mibgas (mercado emergente de gas en España) en esas semanas, que ha supuesto un “empujón” significativo para su consolidación e incluso ha conseguido, en momentos puntuales, cruzar precios más bajos que los que se podían encontrar en mercados europeos mucho más consolidados.

En cuanto a los mercados de futuros, el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming, reconoce que “si nos fijamos en el índice de referencia, el TTF holandés, éste mantuvo una tendencia bajista desde los 19€/Mwh hasta caer puntualmente por debajo de los 18€/Mwh, para rebotar en la 1ª semana de julio hasta casi los 20€/Mwh y corregir rápidamente después hasta ese punto de equilibrio, que parece haber alcanzado el mercado en los últimos meses para 2020, en los 18€/Mwh.”

Cuando el Brent se convierte en una montaña rusa

El valor del barril de petróleo ha variado hasta un 10% en las últimas semanas, llegando a tener varias correcciones diarias de casi un 5%. Esta volatilidad le ha llevado a oscilar desde los 60$/bl con los que se abría el mes de junio hasta los 67$/bl que alcanzó el pasado 12 de julio, para moverse desde entonces en la banda de los 65$/bl hasta la caída del pasado jueves.

“Analizando la situación geopolítica a nivel mundial y los muchos frentes abiertos a día de hoy, no es de extrañar este comportamiento sin tener en cuenta la incertidumbre que rodea tanto a la oferta como a la demanda. Desde el lado de la oferta, destaca la escalada de tensión en torno a Irán, que ha alcanzado cotas máximas desde el inicio del embargo, por el apresamiento de los dos petroleros (iraní y británico) y la ampliación del acuerdo de recorte de la oferta por parte de la alianza OPEP+, hasta el 31 de marzo de 2020. Manteniendo las cantidades del recorte en el 1.2mbd ya acordado desde principios de año. Mientras que, en la demanda, empiezan a notarse los efectos de la desaceleración y de la guerra comercial entre China y EE.UU., para la que sigue sin vislumbrase una solución en el corto plazo más aun después los últimos anuncios de Trump que han recrudecido la situación. Además, Bank of America acaba de publicar una previsión de demanda de petróleo con una caída progresiva de 0.9mdb. Por último, empieza a surgir en el horizonte europeo, el fantasma del posible recrudecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos y el nefasto impacto que tendría en la economía europea, si la Comisión no es capaz de desbloquear las negociaciones alrededor de los bienes agrarios.” concluye el responsable del área de Consultoría de Energía de Ayming.