Cocoro abre una ronda de financiación en formato crowdequity para recaudar 300.000 €

martes, 6 de agosto de 2019, 11:07 h (CET) La empresa que ha revolucionado la higiene íntima femenina quiere compartir el éxito con sus clientas a través de participaciones de la empresa. Participar no requiere experiencia previa en inversiones y el importe mínimo es de 50 euros. En 2016, Cocoro ya protagonizó la campaña de micromecenazgo de moda más exitosa de toda Europa. Contó con la participación de 3.433 personas y consiguió 169.652 € para fabricar lencería que absorbe flujo vaginal y menstrual Cocoro, la empresa creadora de la primera línea española de ropa íntima que absorbe menstruación, flujo vaginal y leves pérdidas de orina, ha iniciado una ronda de financiación en formato crowdequity con la que planea conseguir 300.000 € en los próximos 40 días. Cocoro da la opción a sus clientas y a todo aquel que desee invertir a registrarse en la página de pre-campaña: https://www.cocoro-intim.com/es/invertir

Participar bajo este formato no requiere experiencia previa en inversiones, y el mínimo para entrar en la ronda es de 50 euros hasta un límite de 50.000 euros, de acuerdo a las capacidades económicas y apuesta de cada persona. De esta manera, cada inversora obtendrá participaciones de la compañía de forma proporcional a la cantidad invertida, así como algunos incentivos diseñados por la marca específicamente para sus clientas.

Las cuatro socias de Cocoro -Eva Polío, Laida Memba, Cristina Torres y Clara Guasch- aseguran que sus clientas “son las verdaderas impulsoras de la empresa” por lo que “nos parece muy acertado compartir nuestro crecimiento con ellas”. Añaden, además, que el proceso será también “una manera de incentivar y reivindicar la inversión en las mujeres” que, recuerdan, “tradicionalmente es muy inferior a la que realizan los hombres”.

La marca, notablemente femenina, tecnológica y con conciencia ecológica, viene avalada por sus más de 15.000 usuarias y unas ventas acumuladas entre 2017 y 2018 que suman 463.000€. También por una campaña previa de micromecenazgo que se realizó en diciembre de 2016 y que superó con creces las expectativas permitiendo recaudar 169.652 euros.

Inversiones sencillas y transparentes

El formato equity crowdfunding, relativamente reciente pero cada vez más habitual en países como Estados Unidos o Reino Unido, cuenta ya con varios casos de compañías que han conseguido importantes éxitos para sus clientes e inversores. En el caso de Cocoro, el proceso se articulará a través de Crowdcube, la compañía fintech más importante de Europa en la organización de rondas de financiación orientadas a clientes, con quien más de 800 empresas han canalizado hasta la fecha más de 500 millones de euros. A través de Crowdcube se articula un proceso, tanto de inversión como de representación de los socios en la compañía, fácil, transparente y sin complejidades, especialmente orientado para personas no habituadas a realizar inversiones.

Este formato permite a Cocoro impulsar su proyecto con la ayuda de los miembros de su comunidad, quienes podrán comprar una participación de la compañía. Las personas que inviertan podrán ver los réditos en el futuro, en el caso de que se produzca una venta total o parcial de la empresa o se recompren internamente las participaciones minoritarias.

Objetivo: mayor visibilidad y crecimiento

Si consiguen su objetivo, el dinero recaudado servirá para que Cocoro aumente su equipo de ventas, pueda invertir en I+D para mejorar aún más los tejidos técnicos de las bragas e inicie un proceso de internacionalización que potencie su presencia en Europa. En 2023, Cocoro estima unos ingresos de más de 12 millones de euros junto con un fuerte foco en la venta ecommerce, con un porcentaje de ventas online del 78% frente al 23% a través de showrooms y distribuidores.

Recompensas por inversión

La participación en este formato equity crowdfunding tendrá incentivos en función de lo que cada persona aporte, además de las acciones de la compañía.

Las bragas Cocoro

Cocoro Advanced Lingerie for Periods es una marca de ropa interior femenina diseñada especialmente para absorber menstruación, flujo vaginal y leves pérdidas de orina. Las bragas Cocoro son un producto innovador y revolucionario pensado para llenar un vacío existente en el mercado actual y para cubrir satisfactoriamente las necesidades de las mujeres en materia de menstruación. Las Cocoro se pueden usar como método único o como complemento a productos internos para la regla y permiten a las mujeres sentirse más cómodas y seguras en su higiene diaria.

Las bragas Cocoro, 100% transpirables, fueron las primeras de estas características que se fabricaron y comercializaron en Europa. Su principal competencia está en USA y en Australia. El poder de absorción de Cocoro, así como su transpirabilidad, es significativamente superior al de su competencia.

Aparentemente las bragas Cocoro no se distinguirían de unas bragas convencionales. Sin embargo, esconden una gran diferencia tecnológica: contienen un tejido técnico que permite absorber la menstruación, el flujo vaginal y leves pérdidas de orina. Además son antibacterianas y transpirables, por lo que neutralizan el olor. También son hidrófugas, lo cual evita que el flujo traspase el tejido. Otra característica importante es que la zona en contacto directo con la piel es de algodón, el tejido recomendado por las ginecólogas y ginecólogos.

Como cualquier otra prenda, las bragas Cocoro se pueden lavar en la lavadora junto con el resto de la colada. No se debe utilizar suavizante ni tampoco plancharlas. Al ser reutilizables, tienen también un valor ecológico destacable. En este sentido suponen una diferencia importante respecto a la mayoría de productos para la menstruación, que generan muchos residuos.

Estéticamente están muy cuidadas. Las creadoras de Cocoro han trabajado con Rosario Puñales, especialista en lencería femenina, para lograr un diseño que combina satisfactoriamente la tecnología, el confort y la estética. Por el momento, existen siete modelos. Su excelente calidad les permite ser utilizadas en las mejores condiciones durante aproximadamente dos años aunque después se pueden seguir utilizando como una prenda interior convencional. Son de color negro y están disponibles en tallas XS, S, M, L y XL. Algunos modelos están disponibles también en XXS y XXL.

Las creadoras

Cristina Torres, Eva Polío, Laida Memba y Clara Guasch son las creadoras de las bragas Cocoro. En 2011, conscientes de que era necesario mejorar el día a día de las mujeres, centraron sus esfuerzos en la higiene femenina. En todos sus proyectos intentan contribuir a crear un mundo más consciente, más ecológico, más atento y más amable. Cocoro es su tercer proyecto en marcha tras la distribución oficial en España de la copa menstrual Femmecup, y la creación de una plataforma de comercialización online en español de copas menstruales.

