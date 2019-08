Marina Gattica debuta como atleta profesional internacionalmente Comunicae

En los últimos años cada vez se ha oído hablar mas de IFBB, La Federación Internacional de Culturismo y Fitness ( IFBB ), con sede en Las Rozas (Madrid), es un organismo profesional internacional de gobierno deportivo para el culturismo y el fitness que supervisa muchos de los principales eventos internacionales del deporte, en particular el Campeonato Mundial y Continental.

La IFBB celebra anualmente más de 2,500 competencias en los niveles de campeonatos locales, nacionales, regionales, continentales y mundiales. [12] Se llevan a cabo competiciones para las diversas disciplinas deportivas que la IFBB ha reconocido, muchas de las cuales están organizadas con divisiones junior, senior y master. [13] Algunos concursos notables de IFBB incluyen el Campeonato Mundial de Culturismo Masculino IFBB, el Campeonato Mundial de Culturismo Masculino IFBB, el Campeonato Mundial Físico Masculino IFBB, el Campeonato Mundial de Fitness IFBB y el Clásico Arnold .

​Una campeona en las principales competiciones de acondicionamiento físico

MG tiene reconocimiento en Europa, EE. UU., Argentina y Brasil, obteniendo el ganador general (Overall) en muchos casos. ​Un modelo para el sector de la aptitud que representa las marcas clave, eventos y empresas de la industria del mundo deportivo fitness. Marina también es una chef calificada que hace de la nutrición un ingrediente clave en su propia agenda y en las soluciones de salud dietética de sus clientes.​

Actualmente es competidora de la liga IFBB PRO League Qualifer, entrenadora en línea, entrenadora personal y chef

Actualmente cuenta con 4 títulos overall en Bikini fitness, 15 primer lugar con medalla oro, 1 de los cuales pertenece al mayor eventos calificador de la liga como es el Mr. Olympia Amateur

Su base actual es la ciudad de Barcelona donde brinda sus conocimientos de Coach online y personal trainer y cada vez tiene mayor proyeccion internacional.

Se puede seguir en redes sociales a través de Instagram, Facebook, página web, Twitter y LinkedIn y en la web que se lanzara proximanente http://marinagatica.com

