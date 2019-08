Romelar triunfa con sus servicios de cableado estructurado Comunicae

martes, 6 de agosto de 2019, 09:23 h (CET) Errores en el mapa de cableado, una longitud inadecuada del mismo o fallos en el parámetro NEXT figuran entre los problemas más comunes en los sistemas de cableado estructurado. La elección de la empresa proveedora tiene una importancia capital, y por ello instaladores especializados como Romelar Comunicaciones son líderes en este sector La importancia de las TI (Tecnologías de la Información) dentro del ‘ecosistema’ empresarial se ha incrementado en los últimos años, lo que ha estimulado la demanda de sistemas de cableado estructurado. Según empresas especializadas como Romelar Comunicaciones, este tendido de cables es vital para el envío y recepción de toda la masa informativa de empresas, negocios o instituciones. Una instalación deficiente tendría consecuencias fatales para el desempeño de su actividad.

En la actualidad las empresas, sin importar su sector, han desarrollado una gran dependencia hacia las TI, y por ello el cableado estructurado se ha impuesto como un servicio esencial en la competitivad de sus servicios. Sin embargo, no todas las redes de datos ofrecen el mismo rendimiento, como consecuencia de errores cometidos en el proceso de instalación.

Desde Romelar Comunicaciones afirman que uno de los problemas más comunes es la longitud del cable. Desde el Enlace hasta el Rack, el cableado estructurado debería extenderse hasta un máximo de 90 metros, nunca superando esta limitación. Sin embargo, no son pocas las redes de cableado que abarcan extensiones de 100 metros o más.

Un mal rendimiento de este tendido de cables también puede deberse a errores en el mapa de cableado. Si los cables empleados no se ajustan a los códigos de colores y sufren otro problema de compatibilidad, todo el sistema de cableado estructurado se verá comprometido.

Pero además, los profesionales de Romelar Comunicaciones sugieren que el parámetro NEXT utilizado puede experimentar problemas de conectorización. Por ejemplo, si los pares de cables han sido excesivamente destrenzados, se producirán errores en dichas conexiones.

Por otra parte, el retardo de la propagación puede sufrir problemas si existen variaciones, aún siendo mínimos, en la impedancia del cable durante su recorrido. Debido a la extrema delicadeza del cableado estructurado y a su importancia dentro de las TI de las empresas, Romelar Comunicaciones recomienda dejar «en buenas manos» su instalación.

Romelar Comunicaciones, uno de los principales instaladores de cableado estructurado en España

Gracias a la red de cableado estructurado, las empresas pueden sus satisfacer sus necesidades relacionadas con el envío y recepción de datos. No sorprende, pues, que la demanda de este servicio se haya disparado en la última década. En Romelar Comunicaciones lo saben bien. Sus profesionales llevan más de 12 años dedicados a la instalación de sistemas de cableado estructurado, haciendo uso de los materiales de las marcas punteras del sector: Systimax, Brand Rex , AMP, Excel o 3M.

"Nuestros servicios están orientados a sacar el máximo partido a las instalaciones", explican desde Romelar Comunicaciones. Tan importante como disponer de una red de cableado estructurado eficiente, es estar al día con los últimos avances del mercado. Y por ello sus profesionales trabajan con sistemas de cableado UTP-CAT6 y UTP-CAT6A, entre otros productos de vanguardia.

Acerca de Romelar Comunicaciones

Romelar Comunicaciones es un distribuidor de equipos de telecomunicaciones con sede en Madrid. Más de 12 años de experiencia avalan a su equipo de profesionales, compuesto por especialistas en diseño, instalación y mantenimiento de centralitas telefónicas y redes Informáticas.

