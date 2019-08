Contratar el seguro médico a través de un agente exclusivo, todo ventajas, explica AseguramosSalud Comunicae

martes, 6 de agosto de 2019, 09:26 h (CET) Un equipo de profesionales del sector sanitario escoge el producto que mejor se adapta a las necesidades de sus clientes. Estos intermediarios se caracterizan por realizar una atención más personalizada, antes y después de la contratación Madrid - 5 de agosto de 2019. En la actualidad, muchas personas contratan un seguro médico privado para evitar las listas de espera de la Seguridad Social; además, esto les otorga una atención más personalizada.

Existen muchos tipos de seguros médicos privados y es muy difícil elegir entre todos ellos la mejor opción; por eso, lo mejor para contratar un seguro de salud privado es hacerlo mediante un agente exclusivo.

Un agente exclusivo es un intermediario que está vinculado a una única compañía aseguradora y cuyafunción consiste en asesorar a los clientes sobre el producto que mejor se adapta a sus necesidades. De este modo, los agentes se encargan de realizar una atención más personalizada y dar a los clientes el mejor precio para su seguro.

Dentro de la rama de seguros médicos, Adeslas trabaja con Aseguramos Salud. Este agente exclusivo se encarga de dar el mejor precio con una atención personalizada y garantizando la máxima protección de los clientes.

El objetivo de los agentes es satisfacer a los clientes; por eso, su labor no es meramente comercial y no acaba cuando contratan el seguro con la compañía. Estos profesionales trabajan en la parte asistencial de las pólizas de los asegurados; es decir, dan la ayuda necesaria acerca de cualquier consulta del cuadro médico, autorizaciones u otros trámites.

Su trabajo consiste en cuidar y fidelizar a los asegurados para que se mantengan en la compañía. Por eso, cualquier cuestión que pueda tener un asegurado, un agente exclusivo se encargará de resolverla.

Elegir un seguro de salud privado puede conllevar muchas dudas pero, una vez formalizada la póliza, pueden surgir otras que necesitan respuesta inmediata.

En Aseguramos Salud ofrecen un servicio de calidad y profesionalidad que busca dar al cliente una cercanía que garantice su seguridad. Además, afirman estar siempre a disposición del asegurado, bien a través de correo electrónico o mediante un número de teléfono gratuito.

Más de 2500 asegurados

A día de hoy, Aseguramos Salud cuenta con más de 2500 asegurados a los que les ofrece la mejor sanidad privada con los mejores especialistas. El grupo de profesionales sanitarios que forma la empresa se encarga de gestionar sus pólizas y dar el mejor asesoramiento médico posible a los clientes; todo ello, sin olvidar la cercanía y el trato personalizado.

Además, estos agentes exclusivos disponen de una amplia gama de productos para adaptarse a cada situación; por eso, también aseguran la salud de autónomos y empresarios.

11. 500 centros asistenciales repartidos por toda España

Para garantizar el bienestar y atención personalizada de sus clientes, Adeslas dispone de un cuadro médico con 11. 500 centros asistenciales repartidos por toda España. Además, cuenta con más de 40.000 profesionales del sector sanitario privado, que se encargan de ofrecer al asegurado y a sus seres queridos el mejor trato y rapidez.

En definitiva, contratar un seguro médico a través de un agente exclusivo como Aseguramos Salud "no solamente asegura tu salud, sino también la tranquilidad en otros ámbitos, como son hogar, accidentes, decesos y coche".

