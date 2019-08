La AECC Marbella supera su récord de recaudación y consolida su Gala como la más importante de España Destacó la presencia de la princesa Beatriz de Orleans, el Príncipe Hubertus Von Hohenlohe; la Princesa Simona Von Hohenlohe; Ibrahim Khashoggi; Viviane Ventura o Karim Alemán Francisco Acedo

@Acedotor

martes, 6 de agosto de 2019, 09:29 h (CET) La Asociación Española Contra el Cáncer supera su propio récord de recaudación y obtiene un nuevo éxito sin precedentes en la XXXVI Cena de Gala de la Junta Local de Marbella que se ha celebrado en el Real Club de Golf Guadalmina. La venta de entradas ha llegado a los 175.000€ de ingreso (153.000€ el año pasado), una cifra que, unida a los 100.000€ de patrocinio que aporta el Centro Comercial La Cañada, consolida a la Gala de AECC Marbella en la cita solidaria más importante de España, al recaudar más de 300.000€ en una sola noche. A la venta de entradas de este año habrá que sumar lo obtenido en la subasta y restar los gastos de organización para poder obtener el balance final de 2019 que claramente va a estar muy por encima del obtenido el año pasado (222.567,67€). Un año más, todos los beneficios de esta edición se van a emplear en sufragar los gastos ocasionados por la puesta en marcha del primer Espacio Activo Contra el Cáncer de Andalucía que la AECC ha inaugurado en Marbella el pasado viernes 2 de agosto. El objetivo de este nuevo centro es proporcionar a los enfermos un espacio, fuera del ambiente hospitalario, donde compartir experiencias, relacionarse con otras personas que han superado un cáncer y proporcionarles un asesoramiento psicológico y médico.



Además de la presidenta de la Junta Local de AECC Marbella, Maika Pérez de Cobas, la asociación estuvo representada también por el presidente de la Junta Provincial de AECC en Málaga, Francisco Aguilar; la vicepresidenta provincial Ana Rico y todas las vicepresidentas de Marbella, donde están entre otras, Raquel Bernal y la Princesa Beatriz de Orleans. En sus palabras de agradecimiento, Mayka Pérez de Cobas destacó que todo lo que genera la Gala se revierte en Marbella. “Además de agradecer la colaboración imprescindible de La Cañada, el Ayuntamiento de Marbella y el Club de Golf Guadalmina, este año quiero daros las gracias especialmente a todos y cada uno de vosotros por vuestra generosidad al acudir, año tras año, a la llamada de la Asociación Española Contra el Cáncer. Con vuestra solidaridad habéis contribuido de forma activa a que un sueño se cumpla. Gracias a vosotros y a los beneficios que genera esta Gala, recientemente hemos podido inaugurar en Marbella el primer Espacio Activo Contra el Cáncer de AECC en Andalucía. Un espacio de Marbella, para Marbella. Os doy las gracias en nombre de todos los pacientes y familiares que van a poder recibir gratuitamente todos los servicios de AECC”.



La Gala Contra el Cáncer ha sido también el escenario perfecto para entregar los primeros premios “Abrazados a la Vida”, diseñados por Jorge Regueira, a las personas, empresas e instituciones que se han significado por su esfuerzo y colaboración con la AECC en su compromiso de lucha contra el cáncer. Los galardonados de este año han sido.

– El estudio de arquitectos OCWA (Office for Co.Working Architects), formado por Carolina Rivera, Julia Herrera y Alberto Aranega, por su colaboración altruista en el Nuevo Espacio AECC de Marbella.



– Aitor Gamíndez, de la empresa F43Decoración, por su trabajo de decoración del Club Guadalmina para la Gala de Marbella.



– General de Galerías La Cañada, por su generosidad y apoyo constante a la AECC.



– Ignacio del Cuvillo, vicepresidente de AECC Marbella, por su implicación y su labor al frente de la Junta Local de Marbella.



– El Dr. Juan Carlos Domínguez, director médico de AECC Marbella, por su trato humano y cercano a los pacientes de cáncer y sus familiares.



Además de La Cañada que es el patrocinador principal, la cena de gala de Marbella ha contado en esta edición con la colaboración destacada del Real Club de Golf Guadalmina y el Ayuntamiento de Marbella en la organización del evento; Dantonela´s, Lepanto y el chef estrella Michelín, Javier Aranda, en la elaboración del menú; y empresas como Bulgari, Cartier, Möet Chandon; Lexus; Iluminación Ximenez; Revista Diplomatic; Belloterra; Famadesa; Fundación Unicaja; Cajasol; Elite Spain; Cana Dorada o Ágatha Ruiz de la Prada, que se encargó de la decoración de las mesas.



Personajes Solidarios

La XXXVI Gala de AECC Marbella ha estado magistralmente conducida por Boris Izaguirre y Ana García Obregón que, además de sortear el tradicional regalo que dona Gómez&Molina Joyeros, en esta ocasión un collar de señora y unos gemelos de caballero de diseño exclusivo, presentaron la actuación de Francisco, estrella principal de la Gala, y fueron cómplices de los momentos especiales, propiciados gracias a la colaboración de Starlite, y que fueron la actuación del grupo Dvicio y la de Bertín Osborne. El fin de fiesta corrió a cargo del DJ Jacobo Ostos y entre los momentos mágicos de la Gala destacaron los fuegos artificiales regalados por el Real Club de Golf Guadalmina y la elegancia de las cuatro componentes del Equipo Olímpico de Natación Sincronizada que actuaron en la piscina del club antes de la cena.



La Gala de Marbella volvió a reunir a un gran número de personajes solidarios, entre los que se encontraban políticos, miembros de la realeza, empresarios, artistas y rostros habituales del verano marbellí. Entre los primeros destacó, un año más, la presencia del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, fiel a la cita en las últimas cuatro ediciones. De la administración local, la alcaldesa María Ángeles Muñoz, ya que el ayuntamiento es uno de los principales colaboradores de la gala. Y a nivel internacional fue muy comentada la presencia en Marbella de Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, que se encuentra de visita privada en la ciudad de la Costa del Sol.



También destacó la presencia de la princesa Beatriz de Orleans, el Príncipe Hubertus Von Hohenlohe; la Princesa Simona Von Hohenlohe; Ibrahim Khashoggi; Viviane Ventura o Karim Alemán. Empresarios como Juan Palacios, Federico Beltrán, Félix Revuelta o la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Y habituales del verano marbellí como Raquel Bernal, Carmen Lomana, Jaime Ostos y Olivia Valere.



Otros momentos importantes que captaron la atención de los asistentes a la Gala fueron los protagonizados por la rifa y la subasta. Un año más, durante el transcurso de la noche se realizó la rifa benéfica más importante de España volviendo a alcanzar los 800 regalos gracias a la colaboración de más de cien empresas. En la subasta, dirigida por el equipo de Sala Retiro, llegado expresamente desde Madrid para la ocasión, se pudo pujar por vestidos de alta costura donados por Tom-Hom o Simona Von Hohenlohe; un billete para dos personas a Doha de Qatar Airways; un vuelo bussines de Air Europa y estancia para dos personas en el Hotel Sanctuary Cap Cana con entradas a la 1ª Edición del Festival de Cine del Caribe Cana Dorada; joyas donadas por Ada de Maurier o San Eduardo Jewels; dos estancias de 7 días en el Health House Las Dunas; un tratamiento de belleza de Maribel Yébenes y diferentes obras de arte como la cabeza de toro cedida por Nico Chacón, hecha a mano y de edición limitada.





Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los bulos en fotoprotección aumentan el riesgo de quemaduras solares y cáncer de piel El factor de protección (FPS) no indica el tiempo de protección frente al sol y sólo se refiere a los rayos UVB Estados Unidos promete ayuda adicional para acabar con un brote de ébola Aportará más de 38 millones de dólares en asistencia adicional para ayudar a terminar con el actual brote de ébola Arranca una nueva edición de ‘Aula Novartis’ Un programa formativo dirigido a los responsables de las asociaciones de pacientes para reforzar su acción social El cáncer de cabeza y cuello produce 350.000 muertes cada año en el mundo, la mayoría por el tabaco Cada año se detectan en España 10.000 casos nuevos de tumores de cabeza y cuello El cáncer de cabeza y cuello produce 350.000 muertes cada año en el mundo Cada año se detectan en España 10.000 casos nuevos de tumores