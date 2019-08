Todo lo necesario para construir una primera pecera, por Peceras.info Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 15:18 h (CET) A aquellos que les guste el mundo marino y quieran adentrarse en la acuariofilia, los peces pequeños son una buena forma de comenzar esta afición pero una buena pecera es la clave para que se encuentren a salvo Los peces tienen unos cuidados muy sencillos, lo cual los hace muy fáciles de mantener. Además, se pueden crear auténticas obras de arte en el interior de la pecera que hará que los peces se encuentren más a gusto y haciendo que la pecera forme parte de la decoración del hogar. Peceras.info comenta algunas recomendaciones para construir una pecera desde cero.

Lo primero y más importante es el tamaño de los peces. Ya que aquellos peces que crezcan van a necesitar peceras más grandes. Para los principiantes se recomienda empezar con peceras pequeñas y especies que no suelen crecer demasiado. Especialmente para los pisos más pequeños, una pecera pequeña es lo más recomendado.

La inversión en una pecera dependerá de la inversión general que se realizará, es decir, aquellas personas que quieran invertir en peces exóticos es probable que quieran adquirir una pecera más lujosa adaptada para esos peces, pero si se trata de un pequeño hobby al que no le quiere invertir demasiado dinero, con una pecera barata es más que suficiente.

Al adquirir una pecera, será necesario adquirir un filtro y un aireador. Estos dos elementos son los más importantes ya que van a ser lo que haga que el agua dure el máximo tiempo posible limpia y que los peces puedan respirar.

Unas luces también son algo esencial ya que si se instalan plantas naturales, van a necesitar luz y poner el acuario debajo de luz natural no es lo mejor para los peces. Por último un test para medir el estado del agua es algo que se debe considerar para una completa aseguración de que los peces están en un entorno seguro.

Una vez adquiridos estos instrumentos, ya se podrá iniciar la decoración propia de la pecera. Con objetos que al propietario le gusten y que sean totalmente seguros para los peces.

