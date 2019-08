En el Bronx y en Sant Cugat, involucrar a los padres es clave para el éxito escolar

El modelo Parents First apuesta por poner a las familias en el centro de la vida académica. Viaró Global School en España y Eagle Academy en EE. UU. son referentes de este modelo España cuenta con la tercera mayor tasa de fracaso escolar de la Unión Europea, con casi un 25% de jóvenes sin título de la ESO. Con el objetivo de erradicar este déficit, algunas escuelas optan por involucrar a los padres en la vida académica con la aplicación de una filosofía de trabajo que busca mejorar el rendimiento de los estudiantes y que ya ha obtenido resultados cuantificables: es el modelo llamado Parents First (“Los padres, lo primero”).



Eagle Academy, un instituto público situado en el barrio del Bronx (Nueva York), se ha convertido en un referente mundial en la educación personalizada para chicos gracias a la aplicación de Parents First.



Desde su fundación en 2004, sus resultados son impresionantes: en una zona donde el fracaso escolar supera el 50%, esta metodología ha conseguido reducirlo hasta un 2%. En palabras de David Banks, fundador, presidente y CEO de The Eagle Academy Foundation, “es absolutamente esencial para el éxito de los chicos mantener una estrecha relación entre familias y escuela”.



Toni Borrell, presidente de la Asociación de padres (AMPA) de Viaró Global School, colegio de educación personalizada para chicos situado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), destaca que “Eagle demuestra que la personalización de la educación, la cooperación familia–colegio y el lazo de amistad y valores -que en inglés llaman brotherhood- y se genera entre los alumnos de este tipo de colegios, va más allá de cualquier ideología y es una alternativa que está demostrando éxitos importantes y medibles en áreas donde hay urgentes necesidades de mejora en la educación”.



Viaró Global School también apuesta por Parents First

En España, Viaró Global School es uno de los centros que apuesta decididamente por Parents First. Borrell asegura que “mejorar las habilidades educativas de los padres provoca un mayor impacto en los resultados académicos que si nos enfocamos exclusivamente en los alumnos. Además, significa implícitamente que los padres han de poder escoger el modelo educativo que quieren para sus hijos”.



Viaró Global School propone la colaboración constante entre padres y el colegio. Además de las entrevistas de los padres con los tutores, el flujo de comunicación entre escuela y familia es constante y rápido a lo largo del curso. El objetivo es conseguir la mejora del alumno no solo académicamente, sino también de forma global; en todas sus dimensiones de la formación de la persona.



El colegio también promueve actividades lúdicas fuera del horario lectivo y los Cursos de Orientación Familiar, en los que se abordan las problemáticas asociadas a cada edad, tratando al alumno de manera personalizada.

Viaró Global School acogerá la IBSC Annual Conference 2020

Ambos centros participarán en Julio de 2020 en la IBSC Annual Conference, el encuentro global de educadores de chicos al que asistirán 600 profesores y directivos de más de 160 colegios personalizados para chicos de todo el mundo. El evento se celebrará en Viaró Global School y llevará por nombre Boys, Communities and the Future.



