España entre los primeros puestos en materia de accidentes laborales en Europa Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 14:58 h (CET) El número de accidentados en los primeros 5 meses de 2019 supera ya los datos recaudados en el año anterior, convirtiéndose en uno de los años con más accidentes laborales desde 2011 Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2018 fue el año con más siniestralidad laboral. Un total de 652 trabajadores fallecieron en accidentes laborales marcando así la mayor siniestralidad en este ámbito desde el año 2011.

Sin embargo, según el avance proporcionado por el mismo Ministerio en los 5 primeros meses de 2019, ya se habría superado el número de accidentados respecto a las mismas fechas del año anterior. El número de accidentes supera ya los 257.000 afectados con un total de 250 víctimas mortales. Esto supone un incremento de casi un 5% respecto al año anterior tan solo en los primeros meses de 2019, colocándose así entre los primeros países europeos con más accidentes laborales. Los hombres siguen siendo los principales accidentados con 207 fallecidos.

Entre las principales causas de los accidentes no naturales se encuentran los accidentes de tráfico, aplastamientos y golpes. El sector que registra el mayor número de accidentes es el de la construcción, puesto que es el que mayor volumen de actividad y riesgo tiene.

Los sindicatos exponen que la falta de formación convive con la precariedad laboral y con contratos que no tienen ni una semana de duración, situación que afecta a la seguridad y la salud de los trabajadores que, en algunos casos, ni si quiera cuentan con un calzado de trabajo que se adecue a las condiciones laborales requeridas. Estos datos son solo una pequeña parte de la realidad del mundo laboral, puesto que algunas empresas ‘eluden el reconocimiento y la declaración de los accidentes de trabajo, desvían al sistema público de salud los daños causados por el trabajo, y dificultan el derecho a la atención sanitaria por parte de las mutuas de trabajo’.

Como medidas en materia de riesgo laboral, se propone un cambio en la cultura preventiva de las empresas aumentando el número de efectivos en la inspección de trabajo en los que se aseguren que se trabaje en condiciones óptimas y con todo el equipo necesario, desde uniforme hasta botas para trabajar. Además, se exige el cumplimiento de la normativa vigente y la adopción de patrones seguros.

