Los beneficios de tomar vitaminas liposolubles, por vitaminasliposolubles.com Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 15:06 h (CET) Las vitaminas liposolubles son totalmente necesarias para la salud y todos estos son los alimentos que las contienen Las vitaminas liposolubles son aquellas que se disuelven en grasas por lo que se almacenan en tejidos grasos y el hígado. Las vitaminas liposolubles se diferencian de las hidrosolubles en que duran más en el cuerpo ya que no se disuelven tan fácilmente como aquellas vitaminas que se desechan a través de la orina. Vitaminasliposolubles.com enumera las grandes ventajas de consumir este tipo de vitaminas:

Protege la vista y la piel: la vitamina A o también conocida como retinol. Es una vitamina que se encuentra en muchos alimentos de origen animal como los lácteos, la ternera, el pollo o el pescado pero también en vegetales como las zanahorias, las espinacas o el brócoli.

Ayuda a la absorción de calcio y fósforo: es muy importante sobre todo en la edad de crecimiento. La vitamina D se produce con la exposición solar pero también se puede obtener a partir del consumo de alimentos como el pescado azul, el marisco, el hígado de pollo o ternera, lácteos, huevos o el aguacate.

Favorece la fertilidad: la vitamina E ayuda a la producción de glóbulos rojos y contiene un gran poder antioxidante evitando el envejecimiento prematuro celular. Esta vitamina esta relacionada con la producción de hormonas masculinas que ayudan a la fertilidad. Los aceites vegetales de maíz, girasol, trigo o soja contienen grandes cantidades de vitamina E, pero también esta presente en frutos secos, semillas y hortalizas de hoja verde.

Importante para la coagulación de la sangre: tomar alimentos ricos en vitamina K como las espinacas, la col, la acelga, el brócoli o la zanahoria. Estos alimentos son esenciales para aquellas personas con problemas de corazón y circulación pero también para el fortalecimiento de los huesos.

Las funciones de las vitaminas liposolubles son muy diferentes pero todas ellas son necesarias para un correcto funcionamiento del organismo. Se pueden consumir a partir de los alimentos mencionados pero hay personas que necesitan un aporte extra de vitaminas ya que su organismo no las sintetiza de la misma forma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.