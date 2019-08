El bumping y otras técnicas de robo disparan la demanda de cerrajeros Madrid Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 13:50 h (CET) La instalación de cerraduras anti-bumping es el nuevo 'campo de batalla' del sector de la cerrajería en provincias como Valencia, Barcelona y especialmente Madrid, donde siguen creciendo los casos de robos con bumping La demanda de cerrajeros en la Comunidad de Madrid se ha incrementado durante la primera mitad de 2019. El auge de robos con bumping es el principal factor causante de este repunte. Según los profesionales de Cerrajeros Madrid, la instalación de cerrojos antibumping es la única defensa contra esta epidemia de hurtos con bumping.

En los últimos años, los robos con fuerza en ciudades y municipios pequeños se han incrementado un 26,4%, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio de Interior. Este aumento no sorprende a los profesionales del sector de la cerrajería, pues se estima que 8 de cada 10 cerraduras en España está obsoleta.

Para los especialistas de Cerrajeros Madrid, portal de la Cerrajería Luyce, esta vulnerabilidad ha estimulado los robos con bumping. Aunque el impresioning, el uso de inhibidores de GSM y otras técnicas de robo son habituales, la más ‘popular’ entre los delincuentes es el bumping, un método nacido en Dinamarca que se ha extendido por como la pólvora por el continente europeo.

Esta técnica logra separar los pistones de los contrapistones con ayuda de una llave de bumping, un modelo similar a las llaves de serreta pero con dientes de una menor altura. Se diseña de esta forma para provocar (con un golpe en el canto de la llave) el desbloqueo de los muelles del cilindro. Sin embargo, esta técnica no es infalible.

Según explican desde Cerrajeros Madrid, el bumping ha demostrado ser ineficaz contra las cerraduras 'antibumping', un producto diseñado con bombines especiales que impiden la liberación del cilindro por la acción de una llave de bumping. La instalación de este tipo de cerraduras debería ser una prioridad para los millones de hogares que mantienen cerraduras obsoletas, especialmente en la Comunidad de Madrid.

Madrid, una de las comunidades autónomas más golpeadas por el ‘bumping’

Junto con Valencia y Barcelona, la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza en número de robos con fuerza en viviendas y negocios. El verano trae un ‘clima’ idóneo para la técnica del bumping, pues la mayor parte de los delincuentes que utilizan esta técnica cometen el acto mientras los inquilinos permanecen fuera de casa.

Para especialistas del sector como Cerrajeros Madrid, la única solución a este problema pasa por la instalación de cerrojos ‘antibumping’ y puertas acorazadas, en la medida de lo posible en puertas blindadas, con el fin de brindar una defensa adicional frente a métodos de robo de mayor contundencia (el taladro portátil, por ejemplo).

A la hora de reemplazar sus cerraduras antiguas, Cerrajeros Madrid recomienda confiar en marcas como Tecsesa, Dierre, Fichet, Multi-lock o Tesa, de eficacia demostrada. La elección de la cerradura está sujeta a diversos factores, y en consecuencia lo más recomendable es consultar a profesionales cualificados.

Desde Cerrajeros Madrid, empresa con más de 30 años de experiencia y 65 mil clientes satisfechos, esperan que un plan renove u otra iniciativa similar termine con la obsolencia de las cerraduras en España, garantizando así la seguridad de los hogares.

