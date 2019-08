Con las impresoras de HP se consigue una impresión 3D en materiales de gran resistencia Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 14:02 h (CET) La tecnología 3D HP Multi Jet Fusion, que está revolucionado la industria de fabricación aditiva, gira en torno a las matrices de inyección de tinta térmica que se aplican agentes líquidos para aumentar la resistencia de la pieza, lo que da un control absoluto sobre la impresión, en términos de textura, fricción, resistencia e incluso propiedades eléctricas o térmicas La impresora 3D HP Jet Fusion ha llegado para cambiar la forma de elaborar prototipos y piezas finales a través de la impresión 3D, permitiendo a las empresas innovar y crear sin límites a un precio muy competitivo.

La Plataforma Abierta Multi Jet Fusion de HP, rompe las barreras establecidas hasta la fecha en esta industria ya que permite el uso de nuevos materiales hasta el momento poco conocidos.

Entre las principales ventajas que ofrece la tecnología 3D HP Multi Jet Fusion, SferaTech desatca las siguientes:

#1.Obtención de piezas finales y prototipos con mejor calidad

La gran fiabilidad con respecto al diseño original se consigue gracias a una mayor precisión y un máximo nivel de detalle.

#2. Producción de un mayor número de piezas

Gracias a la impresión continua y rápida refrigeración, se consigue producir un mayor número de piezas hasta diez veces más rápido, con una amplia variedad de opciones de impresión y con un servicio técnico y soporte propio.

#3.Reducción de los costes por pieza

Consigue un coste más bajo por impresión con materiales que tienen alta capacidad de reutilización. La tecnología HP permite además una planificación más precisa, previsible y eficaz.

Se puede solicitar información sobre la aplicación de esta tecnología, así como también de cualquier consulta relacionada con el sector de impresión, a través de SferaTech.

Sobre SferaTech

La tecnología se ha convertido en el primer componente de la vida de las personas. Las máquinas ya forman parte del día a día, son imprescindibles. Acertar con las soluciones a las necesidades no puede ser fruto de la casualidad, sino de la causalidad. Conocimiento, Confianza, Visión, etc. , son valores humanos imprescindibles en esa toma de decisiones.

SferaTech incorpora esos valores para convertirse en un partner tecnológico de conocimientos avanzados en tecnología e ingeniería, capaz de acompañar a empresas y profesionales enlas decisiones estratégicas de estos nuevos tiempos.

