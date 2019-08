Las Postas de Calahonda, S.A obté el segell de norma de qualitat empresarial de la consultoría CEDEC

LAS POSTAS DE CALAHONDA, SA és una empresa l'activitat empresarial de la qual se centra en la gestió immobiliària del Centre Comercial Los Olivos, situat a Sitio de Calahonda, Mijas (Màlaga) Aquest complex comercial, ubicat estratègicament entre Fuengirola i Marbella, ofereix una àmplia oferta de botigues: des d'un hipermercat SuperSol o una parafarmàcia fins a una perruqueria, una botiga de records o una cafeteria, entre altres serveis. El Centre Comercial Los Olivos posa a disposició dels seus clients una zona d'aparcament gratuïta per a vehicles, pensada per oferir una estada còmoda i d'accés fàcil a tot el complex.

En els darrers anys, LAS POSTAS DE CALAHONDA ha dut a terme una inversió important, fruit de l'aposta clarament estratègica de la direcció, i ha millorat les instal·lacions i ampliat les seves línies de negoci, de manera que ha aconseguit optimitzar més els recursos de l'empresa.

A dia d'avui, LAS POSTAS DE CALAHONDA, SA afronta el seu futur amb les màximes garanties d’èxit. Recentment, l’empresa ha rebut el certificat de “COMPLIMENT DE LA NORMA CEDEC DE QUALITAT EMPRESARIAL” en les àrees d’estratègia empresarial i estratègia comercial, atorgades després de la intervenció i la nova avaluació de la consultora d’organització estratègica per a empreses familiars CEDEC.

Amb aquest segell de qualitat que acaba de rebre, CEDEC acredita el compliment estricte de les normes i els estàndards de qualitat, distingeix l’empresa LAS POSTAS DE CALAHONDA, SA i garanteix la solidesa empresarial en aquests àmbits.

LAS POSTAS DE CALAHONDA, SA treballa per millorar els serveis que ofereix el centre comercial i per garantir la màxima qualitat i satisfacció dels seus clients a cada visita, sempre amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència empresarial en la seva gestió.

Col·laboració amb CEDEC, S.A.

LAS POSTAS DE CALAHONDA, SA col·labora des de gener de 2017 amb la consultoria d’organització estratègica empresarial CEDEC capdavantera en gestió, direcció i organització d’empreses familiars des del 1965.

La millora en la seva Estratègia Empresarial i Comercial, van ser les àrees d’actuació en las quals LAS POSTAS DE CALAHONDA, SA i CEDEC van col·laborar per assolir les màximes quotes de Excel·lència Empresarial, qualitat en el servei i el progres i desenvolupament del seu mercat.

Informació sobre CEDEC

CEDEC és la consultoria d’organització estratègica líder a Europa en gestió, direcció i organització d’empreses familiars des de l’any 1965. La seva finalitat és posar a l'abast de les empreses els sistemes d'organització que els resultin més eficients, a fi d'optimitzar-ne els resultats empresarials per assolir i treballar junts cap a la consecució de l'Excel·lència Empresarial.

El seu factor diferencial recau en la seva contrastada metodologia de treball. CEDEC treballa amb i per els empresaris amb l’objectiu d’implementar de forma efectiva, en empreses familiars de qualsevol mida, una gestió professional i actualitzada per mitjà de l’aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Implantada a Espanya des de 1971, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, en concret més de 13.000 a Espanya, amb una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes les seves seus, 150 de les quals a Espanya.

Amb seu central a Brussel·les (Bèlgica) , i oficines a Espanya a Madrid i Barcelona, la consultora d’organització estratègica per a empreses familiars CEDEC està present a França, Luxemburg, Suïssa i Itàlia.

El treball i la consolidació del CEDEC com a empresa especialista en organització estratègica empresarial, es pot veure reflectida en nombroses opinions i casos d'èxit d'empreses nacionals i internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que poden ser consultades en les diferents webs dels països on està implantada l’empresa https://www.cedec.es/opiniones, així com comentaris visuals en el seu canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g

www.centrocomerciallosolivos.com