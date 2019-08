El mobile gaming facturará cerca de 412M€ este año en España La realidad virtual y la realidad aumentada impulsarán el consumo del mobile gaming Redacción Siglo XXI

lunes, 5 de agosto de 2019, 11:33 h (CET)

El mercado digital de videojuegos, facturará este año 89.000M€ a nivel mundial y crecerá a un ritmo del 9% interanual, hasta alcanzar los 124.883M€ en 2023. Europa supone el 22% (19.785M€) de la facturación mundial de gaming y crecerá hasta los 25.256M€ en los próximos 5 años.



En España, el mercado de mobile gaming supone cerca del 10% del total de la oferta de contenidos digitales. Respecto a la facturación, el mobile gaming pasará de ingresar 411,6M€ en 2019 hasta alcanzar los 480M€ en 2022. Más allá de las consolas tradicionales, los juegos llegan cada vez más a los dispositivos móviles y amplían su presencia en streaming para responder a los gustos de desarrolladores y gamers. De hecho, los mobile games ya constituyen, por sí mismos, una industria que apunta importantes crecimientos.



Las favorables previsiones para este sector hay que atribuirlas a la irrupción de los juegos concebidos específicamente para móviles, así como a las estrategias, tanto de las plataformas como de los fabricantes de videoconsolas, dirigidas a ampliar su oferta de contenidos digitales. No hay que olvidar que el 95%1 de los jugadores de videoconsolas están conectados a la red. Asimismo, cabe esperar un fuerte impulso para el mobile gaming con la incorporación de la realidad virtual y la realidad aumentada al desarrollo de juegos, lo que enriquecerá la experiencia de los usuarios conectados en cualquier momento y cualquier lugar desde un dispositivo móvil.



El juego móvil se paga con el móvil El pago a través de la factura del móvil (Direct Carrier Billing) se perfila como el modelo de pago preferido para estos contenidos. Los ingresos de videojuegos digitales facturados a través del operador móvil en todo el mundo alcanzarán los 17.735M€ este año, de un mercado global de 28.983M€ en 2019. Esta cifra supone que seis de cada diez euros de facturación del mobile gaming se pagan a través de la tecnología DCB.



El consumo de gaming pagado a través de la factura del móvil en Europa alcanzará los 4.129M€ en 2019. En cuanto al mercado español, la facturación de estos contenidos a través de DCB superará los 221M€ y se prevé que en los próximos cinco años dicha cifra llegue a duplicarse hasta alcanzar los 445M€.



Según Roberto Monge, "el modelo de Direct Carrier Billing o pago operador está diseñado para mantener al usuario en el mismo entorno con un proceso de pago sencillo, seguro y rápido. Muchos de los usuarios de videojuegos son jóvenes que no disponen de cuenta bancaria o tarjeta de crédito, de modo que el DCB facilita enormemente el pago en el caso de estas compras impulsivas, sin tener que salir del entorno móvil".

