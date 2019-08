Bruselas ordena que Ryanair devuelva 8,5 millones Resolución comunitaria por las ayudas ilegales Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 4 de agosto de 2019, 08:55 h (CET) La Comisión Europea ha dictaminado que Francia debe actuar contra Ryanair para exigirle la devolución de 8,5 millones de euros que recibió de las autoridades locales de Montpellier, sureste del país, de forma ilegal, contraria a la normativa en materia de competencia.

Un competidor del que se desconoce el nombre denunció ante la Unión Europea unas ayudas concedidas por Montpellier a Ryanair, como parte de una campaña de marketing turístico. Ante ello, la comisaría europea de la Competencia inició una investigación que ha concluido ordenando a Francia que proceda a recuperar el dinero, porque no cumple la norma en materia de ayudas de estado.

Margrethe Vestager, la comisaria, dijo que “nuestra investigación ha demostrado que ciertos pagos de las autoridades locales francesas en favor de Ryanair, para promover el aeropuerto de Montpellier, supusieron ayudas que daban ventajas sobre los competidores. Esto, según la normativa europea, es ilegal. Francia ahora tiene que recuperar este dinero”.

La ayuda procede de la Asociación para la promoción del turismo y los flujos económicos y turísticos, que en definitiva es la municipalidad local de Montpellier. El receptor de la ayuda tampoco era directamente la sociedad Ryanair sino una filial llamada AMS que, a los efectos, es como si se hubiera otorgado a Ryanair.

La compañía irlandesa dispuso durante un tiempo de una cobertura muy modesta en esta ciudad cercana a frontera española, con vuelos a Charleroi (que es lo que para Ryanair es Bruselas) y a Hahn (que es el aeropuerto al que la irlandesa opera en lugar de Frankfurt). Sin embargo, una vez dejó de recibir ayudas, suspendió las operaciones que hoy ya no existen. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.