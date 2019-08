Disminución de las reservas de crudo en EE.UU. y expectativas por los datos de la FED impactan al mercado Durante julio el precio del crudo WTI registró un valor de US$ 57,88 por barril, mientras que el Brent se ubicó en US$ 64,31 Redacción Siglo XXI

sábado, 3 de agosto de 2019, 10:05 h (CET) La consultora Trust Corporate, entrega detalles sobre el desempeño que tuvieron diversos indicadores económicos durante el mes de julio, donde en los último diez días se registró un alza en el precio del petróleo, debido a las expectativas de que la Reserva Federal pudiera recortar las tasas de interés, lo que finalmente sucedió.

“La Reserva Federal ha tomado la decisión de reducir las tasas de interés un 0,25%, algo que se ve por primera vez en una década, específicamente desde la crisis financiera del año 2008. El mensaje que se da con este recorte es que la Reserva Federal espera mantener la expansión de la actividad económica, aunque deja saber que existe incertidumbre sobre esta perspectiva”, explica James Hernández, cofundador y presidente de la consultora Trust Corporate.

Tras el anuncio de recorte de la FED, los índices bursátiles Dow Jones y S&P 500 registraron pérdidas, sin embargo, el comportamiento general de ambos índices durante julio tuvo un leve incremento, de 2,32% y 2,48% respectivamente. Por su parte, índices como el DAX alemán e IBEX español, cerraron su comportamiento mensual con una ligera tendencia a la baja.

En general el mercado de las criptodivisas muestra un comportamiento “correctivo”, es decir que luego del alza registrada durante junio, durante el mes de julio su precio se ha estabilizado mostrando un retroceso. A pesar de este comportamiento, analistas coinciden y descartan que el mercado se haya vuelto bajista.

En julio el mercado de las criptomonedas alcanzó un valor de USD 275.588.661.001. El Bitcoin (BTC) es la moneda virtual más importante del mercado con un 65,04% de participación.

