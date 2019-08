La cocina americana, la estrella en las reformas de esta estancia, según Vip Reformas Comunicae

viernes, 2 de agosto de 2019, 14:18 h (CET) En los últimos tiempos, Vip Reformas está experimentando un auge en la realización de trabajos cuyo resultado es el de un modelo de cocina americana, abierta al salón, para disfrutar de las ventajas de los espacios diáfanos en el interior de una vivienda A la hora de pensar en reformar la cocina, muchos de los interesados en estas modificaciones optan por buscar un modelo de cocina americana para abrir los espacios con el salón.

Es un modo de romper con lo tradicional, con lo impuesto como una distribución estándar en las viviendas que, en algún momento, puede pedir a gritos un cambio para mejorar las funcionalidades de las estancias que las componen.

Abrir la cocina al método americano supone que no haya tabiques entre este espacio y el del salón-comedor, por lo que estos se unificarían y facilitarían el tránsito de sus residentes.

Principales características de una cocina americana

Las principales características con las que cuenta una cocina americana serían las siguientes:

Amplitud visual : es, quizás, uno de los aspectos esenciales que se buscan con la adaptación a una cocina americana, especialmente en pisos de pequeñas dimensiones, aunque también se pueden observar en otros grandes espacios en la búsqueda del mayor entorno diáfano posible.

: es, quizás, uno de los aspectos esenciales que se buscan con la adaptación a una cocina americana, especialmente en pisos de pequeñas dimensiones, aunque también se pueden observar en otros grandes espacios en la búsqueda del mayor entorno diáfano posible. Iluminación : al hilo de lo anterior, cuando la cocina se integra con el comedor se consigue un incremento de luz natural, ya que se potencia aquella que entra por ambos espacios

: al hilo de lo anterior, cuando la cocina se integra con el comedor se consigue un incremento de luz natural, ya que se potencia aquella que entra por ambos espacios Comodidad: la distancia entre cocina y salón se reduce a cero y, por tanto, proporciona confort para aquel que se encarga de preparar y ofrecer la comida, especialmente cuando se tiene invitados en casa, lo que contribuye también a una mayor comunicación entre todos al permanecer en una misma estancia. Se podría decir que estas son las tres cualidades más importantes que se consiguen al abrir una cocina americana, pero, para disfrutar al máximo de ella, se debe procurar una campana extractora de calidad, que cumpla su función perfectamente, ya que, de lo contrario, los olores podrían expandirse por el resto de la estancia afectando al salón, así como los ruidos de una estructura que no realice su función con la menor contaminación acústica.

En Vip Reformas están especializados en la ejecución de este y otro tipo de obras en la cocina, contando con unos profesionales que se adaptan a las necesidades de los interesados y aplica todos sus conocimientos y experiencia para conseguir el resultado deseado.

