Mañana comienza el Puro Latino Fest en El Puerto de Santa María

La segunda edición de Puro Latino Fest dará comienzo mañana viernes 2 de agosto en El Puerto de Santa María con visos de colgar un año más el cartel de sold out: ¡ya no quedan entradas de sábado y las del viernes van camino de agotarse! No es para menos siendo un festival que aglutina en su cartel nombres como los de Anuel AA, Don Omar, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Juan Magan, Don Patricio, Henry Méndez, Justin Quiles y muchos otros artistas. Y además en un fantástico recinto con capacidad para más de 20.000 personas, suelo de césped y a tan solo 15 metros de la playa.



Que Puro Latino Fest está llamado a ser uno de los mayores eventos musicales del verano en Andalucía estaba, nunca mejor dicho, cantado. Así lo corrobora la continua demanda de entradas, un auténtico aluvión desde las primeras confirmaciones de artistas y que ha acabado agotando las entradas del sábado 3 de agosto y amenaza con hacer lo mismo con las de mañana viernes 2, día del pistoletazo de salida de la fiesta del verano en Cádiz... ¡por no decir en toda Andalucía!



Ante dicho increíble crecimiento, y buscando en todo momento la comodidad de su público, Puro Latino Fest 2019 anunciaba hace tan solo unas semanas un cambio de recinto. Así, este próximo fin de semana el Polideportivo Municipal de El Puerto de Santa María acogerá la segunda entrega del festival, en lugar del recinto previsto inicialmente, Puerto Sherry!



Claro que si Puerto Sherry ya es una delicia, la nueva ubicación de Puro Latino Fest no se queda atrás: a tan solo 15 metros de la Playa de la Puntilla, el Polideportivo Municipal de El Puerto de Santa María se encuentra además a diez minutos andando del mencionado Puerto Sherry, a apenas otros diez de la Terminal Marítima (que permite acceder a la ciudad en catamarán desde Cádiz) ¡y a tan solo quince del centro de la ciudad!



Con amplias zonas verdes, suelo de césped, múltiples gradas y fáciles accesos, el Polideportivo Municipal de El Puerto de Santa María cuenta además con diferentes zonas de parking cercanas. No olvidemos que este recinto ya ha albergado anteriormente macroconciertos como Motor Circus Festival, celebrado en un evento tan multitudinario como la Motorada 2017, y que contó con directos de artistas del calibre de Iggy Pop o Fatboy Slim, entre otros.



Tras esta noticia, Puro Latino Fest anunciaba poco después las últimas incorporaciones a su cartel, que encabezaban Manuel Turizo y Henry Méndez, y que también sumaban a Borja Rubio, Álvaro Guerra, Josep Peibol, Manuel 2Santos, Alex Aviño, Krlos Nieto, Saac Baley, Batanero y Momart Djs (Ramon Basso & Dani Crespo).



Se cerraba así un cartel de órdago, que apenas unos días antes había añadido otros nombres emergentes de la escena urbana, dancehall y R&B de nuestro país como son Maikel Delacalle y D' La Crem, y toda una sensación llegada de Cuba, Diana Ela.



Todas estos artistas se sumaban a un line up de lujo que ya incluía los increíbles nombres estelares de Anuel AA, Don Omar, Karol G, Farruko, Juan Magan, Justin Quiles, Don Patricio, Pinto, Danny Romero y Lérica.



Sin lugar a dudas, la nueva edición de Puro Latino Fest congregará desde mañana viernes 2 de agosto en El Puerto de Santa María el quién es quién de los ritmos latinos más actuales. El mejor cartel posible, y el mejor ambiente por supuesto, para dos días de auténtico infarto.